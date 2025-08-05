В Кишиневе прошел пикет сторонников главы Гагаузии
Пикет сторонников Гуцул у СИЗО в Кишиневе прошел мирно и без происшествий
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали после вынесения приговора, прошел мирно и без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Сторонники главы Гагаузии собрались на пикет у здания СИЗО, куда политик была этапирована после решения суда. Они скандировали: "Евгения, мы с тобой", "Евгения - наш герой", "Долой (президента Молдавии - ред.) Майю Санду".
На встречу с Гуцул отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова. После этого они выступили перед собравшимися на пикете и сообщили, что глава Гагаузии просила передать призыв жителям автономии не опускать руки. Гуцул также заявила, что не сломлена и будет бороться за свою Гагаузию. Пикет прошел мирно и завершился без каких-либо происшествий.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.