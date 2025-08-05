https://ria.ru/20250805/piket-2033551310.html

В Кишиневе прошел пикет сторонников главы Гагаузии

В Кишиневе прошел пикет сторонников главы Гагаузии - РИА Новости, 05.08.2025

В Кишиневе прошел пикет сторонников главы Гагаузии

Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали после вынесения приговора, прошел мирно и без происшествий, передает... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:48:00+03:00

2025-08-05T18:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали после вынесения приговора, прошел мирно и без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Сторонники главы Гагаузии собрались на пикет у здания СИЗО, куда политик была этапирована после решения суда. Они скандировали: "Евгения, мы с тобой", "Евгения - наш герой", "Долой (президента Молдавии - ред.) Майю Санду". На встречу с Гуцул отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова. После этого они выступили перед собравшимися на пикете и сообщили, что глава Гагаузии просила передать призыв жителям автономии не опускать руки. Гуцул также заявила, что не сломлена и будет бороться за свою Гагаузию. Пикет прошел мирно и завершился без каких-либо происшествий. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033527800.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T18:48 true PT0M05S

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T18:48 true PT0M12S

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Наталья Макарова

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