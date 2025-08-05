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Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2025
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20:25 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/peskov-2033566490.html
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2025
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном визите спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, заявил, что Кремль считает... РИА Новости, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном визите спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, заявил, что Кремль считает такие встречи очень важными, но не комментирует их заранее. &quot;Мы считаем такие встречи очень важными... но мы не комментируем их заранее&quot;, - сказал агентству Блумберг Песков, освещая тему визита Уиткоффа.Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
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россия, москва, израиль, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп, нато, воз
Россия, Москва, Израиль, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, ВОЗ
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков

Песков о возможном визите Уиткоффа в Москву: Кремль не комментирует их заранее

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном визите спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, заявил, что Кремль считает такие встречи очень важными, но не комментирует их заранее.
«

"Мы считаем такие встречи очень важными... но мы не комментируем их заранее", - сказал агентству Блумберг Песков, освещая тему визита Уиткоффа.

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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