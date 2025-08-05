https://ria.ru/20250805/peskov-2033566490.html
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2025
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном визите спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, заявил, что Кремль считает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:25:00+03:00
2025-08-05T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном визите спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, заявил, что Кремль считает такие встречи очень важными, но не комментирует их заранее. "Мы считаем такие встречи очень важными... но мы не комментируем их заранее", - сказал агентству Блумберг Песков, освещая тему визита Уиткоффа.Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, израиль, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп, нато, воз
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Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков
Песков о возможном визите Уиткоффа в Москву: Кремль не комментирует их заранее