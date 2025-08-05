https://ria.ru/20250805/peskov-2033451641.html

Запад пытается вынудить страны прекратить торговлю с Россией, заявил Песков

Запад пытается вынудить страны прекратить торговлю с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2025

Запад пытается вынудить страны прекратить торговлю с Россией, заявил Песков

Заявления и угрозы со стороны некоторых стран Запада в отношении суверенных стран являются попытками вынудить эти государства прекратить торговые отношения с... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:58:00+03:00

2025-08-05T12:58:00+03:00

2025-08-05T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заявления и угрозы со стороны некоторых стран Запада в отношении суверенных стран являются попытками вынудить эти государства прекратить торговые отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности. "Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами - попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250805/peskov-2033449145.html

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в мире, россия, индия, дональд трамп, сша, дмитрий песков, kpler