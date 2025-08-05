https://ria.ru/20250805/peskov-2033450182.html

В Кремле назвали оборону чувствительной областью

В Кремле назвали оборону чувствительной областью - РИА Новости, 05.08.2025

В Кремле назвали оборону чувствительной областью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сфера обороны страны - это чувствительная и непубличная область. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:52:00+03:00

2025-08-05T12:52:00+03:00

2025-08-05T12:52:00+03:00

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сфера обороны страны - это чувствительная и непубличная область. В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов (в вопросе возможности развертывания РСМД Россией - ред.), все-таки речь идет о сфере обороны, поэтому это достаточно чувствительная и непубличная область", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250804/kreml-2033230588.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков, безопасность