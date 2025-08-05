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В Кремле назвали оборону чувствительной областью - РИА Новости, 05.08.2025
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12:52 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/peskov-2033450182.html
В Кремле назвали оборону чувствительной областью
В Кремле назвали оборону чувствительной областью - РИА Новости, 05.08.2025
В Кремле назвали оборону чувствительной областью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сфера обороны страны - это чувствительная и непубличная область. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:52:00+03:00
2025-08-05T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сфера обороны страны - это чувствительная и непубличная область. В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов (в вопросе возможности развертывания РСМД Россией - ред.), все-таки речь идет о сфере обороны, поэтому это достаточно чувствительная и непубличная область", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле назвали оборону чувствительной областью

Песков назвал сферу обороны РФ чувствительной и непубличной областью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сфера обороны страны - это чувствительная и непубличная область.
В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
"Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов (в вопросе возможности развертывания РСМД Россией - ред.), все-таки речь идет о сфере обороны, поэтому это достаточно чувствительная и непубличная область", - сказал Песков журналистам.
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