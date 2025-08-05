https://ria.ru/20250805/peskov-2033449457.html

Песков прокомментировал поездку Путина на Валаам

Песков прокомментировал поездку Путина на Валаам - РИА Новости, 05.08.2025

Песков прокомментировал поездку Путина на Валаам

Ответы президента России Владимира Путина на вопросы на Валааме не могли остаться незамеченными, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:48:00+03:00

2025-08-05T12:48:00+03:00

2025-08-05T12:48:00+03:00

политика

валаам

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ответы президента России Владимира Путина на вопросы на Валааме не могли остаться незамеченными, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Были заданы вопросы, главы государств на них ответили. И, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными", - сказал Песков журналистам, комментируя поездку российского лидера на Валаам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах. Также в ходе поездки российский лидер выступил с заявлениями для прессы и ответил на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html

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политика, валаам, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко