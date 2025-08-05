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В Кремле заявили о праве России на шаги по развертыванию РСМД
В Кремле заявили о праве России на шаги по развертыванию РСМД - РИА Новости, 05.08.2025
В Кремле заявили о праве России на шаги по развертыванию РСМД
Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:47:00+03:00
2025-08-05T12:47:00+03:00
2025-08-05T12:47:00+03:00
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дмитрий песков
договор о рсмд
выход сша из договора о рсмд
безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении российского МИД о том, что РФ не считает себя связанной односторонним мораторием на развёртывание РСМД.
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россия, дмитрий песков, договор о рсмд, выход сша из договора о рсмд, безопасность, сша, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Договор о РСМД, Выход США из договора о РСМД, Безопасность, США, В мире
В Кремле заявили о праве России на шаги по развертыванию РСМД
Песков заявил, что Россия в праве делать шаги в части развертывания РСМД