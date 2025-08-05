https://ria.ru/20250805/peskov-2033449145.html

В Кремле заявили о праве России на шаги по развертыванию РСМД

В Кремле заявили о праве России на шаги по развертыванию РСМД - РИА Новости, 05.08.2025

В Кремле заявили о праве России на шаги по развертыванию РСМД

Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:47:00+03:00

2025-08-05T12:47:00+03:00

2025-08-05T12:47:00+03:00

россия

дмитрий песков

договор о рсмд

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безопасность

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении российского МИД о том, что РФ не считает себя связанной односторонним мораторием на развёртывание РСМД.

https://ria.ru/20250804/medvedev-2033363448.html

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россия, дмитрий песков, договор о рсмд, выход сша из договора о рсмд, безопасность, сша, в мире