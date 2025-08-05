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Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
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12:39 05.08.2025 (обновлено: 12:50 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/peskov-2033446554.html
Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией
Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией
Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности."Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250805/ssha-2033424041.html
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россия, индия, сша, дональд трамп, kpler, дмитрий песков
Россия, Индия, США, Дональд Трамп, Kpler, Дмитрий Песков
Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией

Песков назвал незаконными угрозы для вынуждения стран прекратить торговлю с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности.
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"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
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РоссияИндияСШАДональд ТрампKplerДмитрий Песков
 
 
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