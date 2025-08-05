Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией
Песков назвал незаконными угрозы для вынуждения стран прекратить торговлю с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности.
"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.