https://ria.ru/20250805/peskov-2033446554.html

Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией

Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией - РИА Новости, 05.08.2025

Песков назвал незаконными требования прекратить торговлю с Россией

Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:39:00+03:00

2025-08-05T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности."Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250805/ssha-2033424041.html

https://ria.ru/20250805/indiya-2033382675.html

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россия, индия, сша, дональд трамп, kpler, дмитрий песков