https://ria.ru/20250805/penza-2033576667.html

Фестиваль на родине абашевской игрушки под Пензой может стать ежегодным

Фестиваль на родине абашевской игрушки под Пензой может стать ежегодным - РИА Новости, 05.08.2025

Фестиваль на родине абашевской игрушки под Пензой может стать ежегодным

Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры", который впервые прошел в этом году на родине легендарной абашевской игрушки в Пензенской... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:13:00+03:00

2025-08-05T22:13:00+03:00

2025-08-05T22:13:00+03:00

пензенская область

пенза

олег мельниченко

спасский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_0:77:3283:1924_1920x0_80_0_0_439f8006b58d1af397b0a060e121340e.jpg

ПЕНЗА, 5 авг - РИА Новости. Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры", который впервые прошел в этом году на родине легендарной абашевской игрушки в Пензенской области, планируется провести вновь в следующем году, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении первого фестиваля "Абашевские узоры", который проходил с 1 по 3 августа на территории Пензы и Спасского района области. "На фестивале были представлены 16 регионов нашей страны и восемь иностранных государств. "Абашевские узоры" собрали артистов и музыкальные коллективы из России, Индии, Кубы, Алжира, Молдовы, Армении и других стран. Звучали песни на 27 языках и диалектах. Иностранные зрители подключались к трансляции выступлений в сети интернет. Думаю, что в следующем году мы повторим фестиваль, причем уже на более высоком уровне. Пензенская область будет претендовать на включение "Абашевских узоров" в федеральный реестр этнокультурных мероприятий", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Абашевская игрушка - свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Этот русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде Тамбовской губернии, ныне Спасском районе Пензенской области. Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале XX века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел.

пензенская область

пенза

спасский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пензенская область, пенза, олег мельниченко, спасский район