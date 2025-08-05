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Фестиваль на родине абашевской игрушки под Пензой может стать ежегодным - РИА Новости, 05.08.2025
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22:13 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/penza-2033576667.html
Фестиваль на родине абашевской игрушки под Пензой может стать ежегодным
Фестиваль на родине абашевской игрушки под Пензой может стать ежегодным - РИА Новости, 05.08.2025
Фестиваль на родине абашевской игрушки под Пензой может стать ежегодным
Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры", который впервые прошел в этом году на родине легендарной абашевской игрушки в Пензенской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:13:00+03:00
2025-08-05T22:13:00+03:00
пензенская область
пенза
олег мельниченко
спасский район
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ПЕНЗА, 5 авг - РИА Новости. Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры", который впервые прошел в этом году на родине легендарной абашевской игрушки в Пензенской области, планируется провести вновь в следующем году, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении первого фестиваля "Абашевские узоры", который проходил с 1 по 3 августа на территории Пензы и Спасского района области. "На фестивале были представлены 16 регионов нашей страны и восемь иностранных государств. "Абашевские узоры" собрали артистов и музыкальные коллективы из России, Индии, Кубы, Алжира, Молдовы, Армении и других стран. Звучали песни на 27 языках и диалектах. Иностранные зрители подключались к трансляции выступлений в сети интернет. Думаю, что в следующем году мы повторим фестиваль, причем уже на более высоком уровне. Пензенская область будет претендовать на включение "Абашевских узоров" в федеральный реестр этнокультурных мероприятий", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Абашевская игрушка - свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Этот русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде Тамбовской губернии, ныне Спасском районе Пензенской области. Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале XX века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел.
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пензенская область, пенза, олег мельниченко, спасский район
Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко, Спасский район
Фестиваль на родине абашевской игрушки под Пензой может стать ежегодным

Фестиваль абашевской игрушки в Пензенской области может стать ежегодным

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Пенза. Архив
Город Пенза. Архив - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕНЗА, 5 авг - РИА Новости. Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры", который впервые прошел в этом году на родине легендарной абашевской игрушки в Пензенской области, планируется провести вновь в следующем году, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении первого фестиваля "Абашевские узоры", который проходил с 1 по 3 августа на территории Пензы и Спасского района области.
"На фестивале были представлены 16 регионов нашей страны и восемь иностранных государств. "Абашевские узоры" собрали артистов и музыкальные коллективы из России, Индии, Кубы, Алжира, Молдовы, Армении и других стран. Звучали песни на 27 языках и диалектах. Иностранные зрители подключались к трансляции выступлений в сети интернет. Думаю, что в следующем году мы повторим фестиваль, причем уже на более высоком уровне. Пензенская область будет претендовать на включение "Абашевских узоров" в федеральный реестр этнокультурных мероприятий", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Абашевская игрушка - свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Этот русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде Тамбовской губернии, ныне Спасском районе Пензенской области. Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале XX века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел.
 
Пензенская областьПензаОлег МельниченкоСпасский район
 
 
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