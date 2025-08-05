https://ria.ru/20250805/pensiya-2033378862.html
Назван размер средней пенсии в России
Назван размер средней пенсии в России - РИА Новости, 05.08.2025
Назван размер средней пенсии в России
Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T03:38:00+03:00
2025-08-05T03:38:00+03:00
2025-08-05T03:38:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии в РФ достиг уровня в 23 456 рублей в месяц. Она увеличилась на 281 рубль с начала этого года. При этом средняя пенсия работающих пенсионеров остается чуть ниже пенсии неработающих и составляет 21 115 рублей против почти 24 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250804/gosduma-2033155043.html
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общество, россия
Назван размер средней пенсии в России
Размер средней пенсии в РФ составил почти 23,5 тысяч рублей