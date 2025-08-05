https://ria.ru/20250805/pensiya-2033378862.html

Назван размер средней пенсии в России

Назван размер средней пенсии в России - РИА Новости, 05.08.2025

Назван размер средней пенсии в России

Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T03:38:00+03:00

2025-08-05T03:38:00+03:00

2025-08-05T03:38:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии в РФ достиг уровня в 23 456 рублей в месяц. Она увеличилась на 281 рубль с начала этого года. При этом средняя пенсия работающих пенсионеров остается чуть ниже пенсии неработающих и составляет 21 115 рублей против почти 24 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250804/gosduma-2033155043.html

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2025

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общество, россия