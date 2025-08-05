В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней
Синьхуа: в Пекине из-за ливней эвакуировали более 82 тысяч человек
© Getty Images / China News Service / Jia TianyongГорожане едут по дороге под дождем в Пекине, Китай. 4 августа 2025 года
© Getty Images / China News Service / Jia Tianyong
Горожане едут по дороге под дождем в Пекине, Китай. 4 августа 2025 года
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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Власти китайской столицы переместили в безопасные места более 82 тысяч человек на фоне ливней, передает агентство Синьхуа.
"По состоянию на 21:00 понедельника (16:00 мск) более 82 тысяч человек были эвакуированы из различных районов Пекина в связи с сильными дождями", — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в городе также была приостановлена работа на более чем 3,2 тысячи строительных площадках.
Днем в понедельник метеослужба КНР объявила в столице Китая наивысший красный уровень предупреждения о сильных дождях. Ливень начался около 18:00 (13:00 мск) и продлился до утра вторника.
В начале прошлой недели в Пекине также прошли сильные ливни. Как ранее передавало агентство Синьхуа, количество жертв удара стихии составило 44 человека, более 80 тысяч человек были временно переселены в безопасные районы.
В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
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