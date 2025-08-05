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В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней - РИА Новости, 05.08.2025
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06:23 05.08.2025 (обновлено: 11:21 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/pekin-2033385037.html
В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней
В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней - РИА Новости, 05.08.2025
В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней
Власти китайской столицы переместили в безопасные места более 82 тысяч человек на фоне ливней, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T06:23:00+03:00
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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Власти китайской столицы переместили в безопасные места более 82 тысяч человек на фоне ливней, передает агентство Синьхуа. "По состоянию на 21:00 понедельника (16:00 мск) более 82 тысяч человек были эвакуированы из различных районов Пекина в связи с сильными дождями", — говорится в сообщении. Как отмечает агентство, в городе также была приостановлена работа на более чем 3,2 тысячи строительных площадках. Днем в понедельник метеослужба КНР объявила в столице Китая наивысший красный уровень предупреждения о сильных дождях. Ливень начался около 18:00 (13:00 мск) и продлился до утра вторника. В начале прошлой недели в Пекине также прошли сильные ливни. Как ранее передавало агентство Синьхуа, количество жертв удара стихии составило 44 человека, более 80 тысяч человек были временно переселены в безопасные районы. В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
https://ria.ru/20250803/likhoradka-2033102664.html
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в мире, пекин, китай
В мире, Пекин, Китай
В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней

Синьхуа: в Пекине из-за ливней эвакуировали более 82 тысяч человек

© Getty Images / China News Service / Jia TianyongГорожане едут по дороге под дождем в Пекине, Китай. 4 августа 2025 года
Горожане едут по дороге под дождем в Пекине, Китай. 4 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Getty Images / China News Service / Jia Tianyong
Горожане едут по дороге под дождем в Пекине, Китай. 4 августа 2025 года
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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Власти китайской столицы переместили в безопасные места более 82 тысяч человек на фоне ливней, передает агентство Синьхуа.
"По состоянию на 21:00 понедельника (16:00 мск) более 82 тысяч человек были эвакуированы из различных районов Пекина в связи с сильными дождями", — говорится в сообщении.
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Как отмечает агентство, в городе также была приостановлена работа на более чем 3,2 тысячи строительных площадках.
Днем в понедельник метеослужба КНР объявила в столице Китая наивысший красный уровень предупреждения о сильных дождях. Ливень начался около 18:00 (13:00 мск) и продлился до утра вторника.
В начале прошлой недели в Пекине также прошли сильные ливни. Как ранее передавало агентство Синьхуа, количество жертв удара стихии составило 44 человека, более 80 тысяч человек были временно переселены в безопасные районы.
В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
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