https://ria.ru/20250805/pekin-2033385037.html

В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней

В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней - РИА Новости, 05.08.2025

В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней

Власти китайской столицы переместили в безопасные места более 82 тысяч человек на фоне ливней, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 05.08.2025

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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Власти китайской столицы переместили в безопасные места более 82 тысяч человек на фоне ливней, передает агентство Синьхуа. "По состоянию на 21:00 понедельника (16:00 мск) более 82 тысяч человек были эвакуированы из различных районов Пекина в связи с сильными дождями", — говорится в сообщении. Как отмечает агентство, в городе также была приостановлена работа на более чем 3,2 тысячи строительных площадках. Днем в понедельник метеослужба КНР объявила в столице Китая наивысший красный уровень предупреждения о сильных дождях. Ливень начался около 18:00 (13:00 мск) и продлился до утра вторника. В начале прошлой недели в Пекине также прошли сильные ливни. Как ранее передавало агентство Синьхуа, количество жертв удара стихии составило 44 человека, более 80 тысяч человек были временно переселены в безопасные районы. В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.

https://ria.ru/20250803/likhoradka-2033102664.html

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