https://ria.ru/20250805/pauzy-2033418000.html
Киев не отреагировал на предложение по гуманитарным паузам, заявил Мирошник
Киев не отреагировал на предложение по гуманитарным паузам, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.08.2025
Киев не отреагировал на предложение по гуманитарным паузам, заявил Мирошник
Киев пока никак не отреагировал на предложение России по гуманитарным паузам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:05:00+03:00
2025-08-05T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев пока никак не отреагировал на предложение России по гуманитарным паузам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Пока внятной реакции со стороны Киева, которая выражалась бы в том, что "да, мы готовы, давайте переходить к практической реализации этой инициативы" не звучало", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Украина всячески пытается под лживыми предлогами получить паузу, чтобы усилить свои военные возможности и продолжить конфликт, указал Мирошник."То есть, здесь не просматривается вариант системного урегулирования", - добавил он.Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам последнего раунда переговоров в Стамбуле сообщил, что Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24 и 48 часов, перемирий, для того, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
https://ria.ru/20250805/economist-2033397746.html
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в мире, киев, россия, родион мирошник, украина, владимир мединский
В мире, Киев, Россия, Родион Мирошник, Украина, Владимир Мединский
Киев не отреагировал на предложение по гуманитарным паузам, заявил Мирошник
Мирошник: Киев пока не отреагировал на предложение РФ по гуманитарным паузам