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Парламент Гагаузии потребовал от ЦИК Молдавии соблюдения закона - РИА Новости, 05.08.2025
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11:05 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/parlament-2033418095.html
Парламент Гагаузии потребовал от ЦИК Молдавии соблюдения закона
Парламент Гагаузии потребовал от ЦИК Молдавии соблюдения закона - РИА Новости, 05.08.2025
Парламент Гагаузии потребовал от ЦИК Молдавии соблюдения закона
Народное собрание (парламент) Гагаузии требует от ЦИК Молдавии соблюдения закона при формировании окружной избирательной комиссии на выборах, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:05:00+03:00
2025-08-05T11:05:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Народное собрание (парламент) Гагаузии требует от ЦИК Молдавии соблюдения закона при формировании окружной избирательной комиссии на выборах, сообщает пресс-служба гагаузского законодательного собрания. В преддверии парламентских выборов Народное собрание Гагаузии (НСГ) направило официальное письмо в ЦИК Молдавии. "Вопреки требованиям законодательства в адрес Народного Собрания Гагаузии, запроса из Центральной избирательной комиссии о выдвижении в порядке статьи 35 Избирательного кодекса двух кандидатов для формирования окружного избирательного совета второго уровня на территории Гагаузии по выборам в парламент Республики Молдова, назначенных на 28 сентября 2025 года, до настоящего времени не поступало", - говорится в тексте письма, опубликованного на сайте НСГ. Поясняется, что максимальный срок утверждения ЦИК персонального состава окружного избирательного совета второго уровня не позднее, чем за 60 дней до выборов, истек 28 июля. Гагаузский парламент в связи с этим потребовал от ЦИК разъяснить причины и правовые основания исключения региона из процесса, заявив о своей готовности выдвинуть кандидатов при получении запроса. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Парламент Гагаузии потребовал от ЦИК Молдавии соблюдения закона

Парламент Гагаузии потребовал от ЦИК соблюдения закона при формировании комиссии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание парламента в Кишиневе
Здание парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Народное собрание (парламент) Гагаузии требует от ЦИК Молдавии соблюдения закона при формировании окружной избирательной комиссии на выборах, сообщает пресс-служба гагаузского законодательного собрания.
В преддверии парламентских выборов Народное собрание Гагаузии (НСГ) направило официальное письмо в ЦИК Молдавии.
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"Вопреки требованиям законодательства в адрес Народного Собрания Гагаузии, запроса из Центральной избирательной комиссии о выдвижении в порядке статьи 35 Избирательного кодекса двух кандидатов для формирования окружного избирательного совета второго уровня на территории Гагаузии по выборам в парламент Республики Молдова, назначенных на 28 сентября 2025 года, до настоящего времени не поступало", - говорится в тексте письма, опубликованного на сайте НСГ.
Поясняется, что максимальный срок утверждения ЦИК персонального состава окружного избирательного совета второго уровня не позднее, чем за 60 дней до выборов, истек 28 июля. Гагаузский парламент в связи с этим потребовал от ЦИК разъяснить причины и правовые основания исключения региона из процесса, заявив о своей готовности выдвинуть кандидатов при получении запроса.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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