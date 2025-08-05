https://ria.ru/20250805/palata-2033370040.html

Счетная палата оценила исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году

Счетная палата оценила исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году - РИА Новости, 05.08.2025

Счетная палата оценила исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году

Счетная палата РФ проанализировала исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году, проверив Минобрнауки РФ, НИЦ "Курчатовский институт" и Российский центр... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T00:05:00+03:00

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2025-08-05T00:05:00+03:00

россия

курчатовский институт

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году, проверив Минобрнауки РФ, НИЦ "Курчатовский институт" и Российский центр научной информации (РЦНИ), и установила, что расходы ими были исполнены на высоком уровне, следует из материалов. "В отчетном году все проверенные объекты на высоком уровне исполнили свои расходы: министерство – на 99,9%, Курчатовский институт и РЦНИ – на 100%", - говорится в материалах. Высокие результаты по уровню исполнения расходов отмечаются и по национальному проекту "Наука и университеты" (100%). "Федеральным законом № 540-ФЗ (с изменениями) расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий НП утверждены на 2024 год в объеме 160 276,5 млн рублей. Объем бюджетных ассигнований СБР уменьшен на 670,1 млн рублей (на 0,4 %) и составил 159 594,4 млн рублей. Кассовое исполнение расходов составило 159 546,9 млн рублей (около 100%)", - отмечается в отчете. Высокому уровню кассового исполнения расходов по национальному проекту в 2024 году (99,97%) способствовало уменьшение бюджетных ассигнований в четвертом квартале 2024 года на 4,7%, в том числе в декабре 2024 года, указывает в отчете Счетная палата. А в 2023 году кассовое исполнение расходов по нацпроекту составило 99,95%. В ходе проверки Счетная палата указала на недостатки работы Минобрнауки по планированию капитальных вложений. В 2024 году министерством были списаны затраты на разработку проектной документации по 18 объектам на сумму 254 миллиона рублей, а также подготовлена к списанию проектная документация по 15 объектам, на подготовку которой было потрачено 1,2 миллиарда рублей. "Данный факт свидетельствует о недостатках в работе при планировании капитальных вложений", - отмечается в отчете. Отдельные нарушения Счетная палата отметила в Курчатовском институте при выполнении контрактов (в части претензионной работы) и распоряжении федеральным имуществом, касающихся несвоевременной оплаты коммунальных услуг, однако часть нарушений исправлена в ходе проверки. В РЦНИ основные нарушения были связаны с ведением бухгалтерского учета и отчетности, отмечает ведомство.

https://ria.ru/20250626/dostup-2025470788.html

https://ria.ru/20250206/palata-1997625260.html

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россия, курчатовский институт