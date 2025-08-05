https://ria.ru/20250805/oteli-2033582333.html

В Калининградской области появились отели Pet-friendly

В Калининградской области появились отели Pet-friendly - РИА Новости, 05.08.2025

В Калининградской области появились отели Pet-friendly

Первые гостиницы для туристов с питомцами появились в Калининградской области, сеть "Отели Элиза" в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:13:00+03:00

2025-08-05T23:13:00+03:00

2025-08-05T23:13:00+03:00

туризм

калининградская область

андрей ермак

отели

животные

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КАЛИНИНГРАД, 5 авг - РИА Новости. Первые гостиницы для туристов с питомцами появились в Калининградской области, сеть "Отели Элиза" в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту Pet-friendly, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на региональное министерство по культуре и туризму. "В Калининградской области появились первые отели Pet-friendly. Калининградская сеть "Отели Элиза" первой в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту Pet-friendly", - говорится в сообщении на сайте правительства.На сайте отмечается, что входящие в сеть отели "Принцесса Элиза", "Элиза Инн" и "Элиза БонАпарт" этим летом успешно завершили работы по сертификации по стандарту "Путешествия с питомцами" органа по сертификации "Роскачество - Туризм". "Это может значительно увеличить количество туристов, которые предпочитают путешествовать с питомцами. Такие инициативы также подчеркивают современный подход к гостиничному бизнесу, ориентацию на потребности клиентов и их образ жизни", - приводятся на сайте слова министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака. На сайте уточняется, что при сертификации оценивались все элементы сервиса для гостей с питомцами: выделение номерного фонда и общественных зон для размещения с питомцами, наличие проверки ветеринарных паспортов на каждое животное, проведение гипоаллергенной уборки, разработанные внутренние регламенты работы с гостями с питомцами и информирование гостей о правилах проживания, наличие необходимых принадлежностей (миски, лежанки, пакеты для выгула), оборудование удобных и безопасных зон выгула, подготовка и обучение персонала правилам обращения с животными и действиям во внештатных ситуациях. "Сертификат соответствия стандарту "Путешествия с питомцами" - это знак качества, подтверждающий, что отель создан с учетом потребностей гостей, путешествующих с животными. Здесь важно все: и комфорт, и безопасность, и открытость информации, и индивидуальный подход. "Отели Элиза" стала пионером в Калининградской области, успешно прошедшим эту проверку и доказавшим высокий уровень сервиса. Подобные примеры, несомненно, мотивируют других игроков туристической отрасли следовать пути более ответственного и гостеприимного обслуживания", - приводит пресс-служба слова руководителя органа по сертификации "Роскачество - Туризм" Александры Шершневой.

https://ria.ru/20250724/otdykh-2031030195.html

https://ria.ru/20240418/puteshestviya-1940586003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининградская область, андрей ермак, отели, животные