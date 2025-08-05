Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области появились отели Pet-friendly - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
23:13 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/oteli-2033582333.html
В Калининградской области появились отели Pet-friendly
В Калининградской области появились отели Pet-friendly - РИА Новости, 05.08.2025
В Калининградской области появились отели Pet-friendly
Первые гостиницы для туристов с питомцами появились в Калининградской области, сеть "Отели Элиза" в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:13:00+03:00
2025-08-05T23:13:00+03:00
туризм
калининградская область
андрей ермак
отели
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978758_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_8b9d34792ce0d2f8ff5300286814e8fc.jpg
КАЛИНИНГРАД, 5 авг - РИА Новости. Первые гостиницы для туристов с питомцами появились в Калининградской области, сеть "Отели Элиза" в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту Pet-friendly, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на региональное министерство по культуре и туризму. &quot;В Калининградской области появились первые отели Pet-friendly. Калининградская сеть &quot;Отели Элиза&quot; первой в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту Pet-friendly&quot;, - говорится в сообщении на сайте правительства.На сайте отмечается, что входящие в сеть отели "Принцесса Элиза", "Элиза Инн" и "Элиза БонАпарт" этим летом успешно завершили работы по сертификации по стандарту "Путешествия с питомцами" органа по сертификации "Роскачество - Туризм". "Это может значительно увеличить количество туристов, которые предпочитают путешествовать с питомцами. Такие инициативы также подчеркивают современный подход к гостиничному бизнесу, ориентацию на потребности клиентов и их образ жизни", - приводятся на сайте слова министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака. На сайте уточняется, что при сертификации оценивались все элементы сервиса для гостей с питомцами: выделение номерного фонда и общественных зон для размещения с питомцами, наличие проверки ветеринарных паспортов на каждое животное, проведение гипоаллергенной уборки, разработанные внутренние регламенты работы с гостями с питомцами и информирование гостей о правилах проживания, наличие необходимых принадлежностей (миски, лежанки, пакеты для выгула), оборудование удобных и безопасных зон выгула, подготовка и обучение персонала правилам обращения с животными и действиям во внештатных ситуациях. "Сертификат соответствия стандарту "Путешествия с питомцами" - это знак качества, подтверждающий, что отель создан с учетом потребностей гостей, путешествующих с животными. Здесь важно все: и комфорт, и безопасность, и открытость информации, и индивидуальный подход. "Отели Элиза" стала пионером в Калининградской области, успешно прошедшим эту проверку и доказавшим высокий уровень сервиса. Подобные примеры, несомненно, мотивируют других игроков туристической отрасли следовать пути более ответственного и гостеприимного обслуживания", - приводит пресс-служба слова руководителя органа по сертификации "Роскачество - Туризм" Александры Шершневой.
https://ria.ru/20250724/otdykh-2031030195.html
https://ria.ru/20240418/puteshestviya-1940586003.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978758_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_fda3e74c60fc21c88f0d74286b55729e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, андрей ермак, отели, животные
Туризм, Калининградская область, Андрей Ермак, Отели, Животные
В Калининградской области появились отели Pet-friendly

В Калининградской области появились первые гостиницы для туристов с питомцами

© Depositphotos.com / averyanovaСобака породы джек-рассел терьер в чемодане
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Depositphotos.com / averyanova
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 5 авг - РИА Новости. Первые гостиницы для туристов с питомцами появились в Калининградской области, сеть "Отели Элиза" в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту Pet-friendly, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на региональное министерство по культуре и туризму.
«

Калининградской области появились первые отели Pet-friendly. Калининградская сеть "Отели Элиза" первой в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту Pet-friendly", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Девушка с собакой - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Россияне стали чаще отдыхать с животными, показало исследование
24 июля, 05:37
На сайте отмечается, что входящие в сеть отели "Принцесса Элиза", "Элиза Инн" и "Элиза БонАпарт" этим летом успешно завершили работы по сертификации по стандарту "Путешествия с питомцами" органа по сертификации "Роскачество - Туризм".
"Это может значительно увеличить количество туристов, которые предпочитают путешествовать с питомцами. Такие инициативы также подчеркивают современный подход к гостиничному бизнесу, ориентацию на потребности клиентов и их образ жизни", - приводятся на сайте слова министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.
На сайте уточняется, что при сертификации оценивались все элементы сервиса для гостей с питомцами: выделение номерного фонда и общественных зон для размещения с питомцами, наличие проверки ветеринарных паспортов на каждое животное, проведение гипоаллергенной уборки, разработанные внутренние регламенты работы с гостями с питомцами и информирование гостей о правилах проживания, наличие необходимых принадлежностей (миски, лежанки, пакеты для выгула), оборудование удобных и безопасных зон выгула, подготовка и обучение персонала правилам обращения с животными и действиям во внештатных ситуациях.
"Сертификат соответствия стандарту "Путешествия с питомцами" - это знак качества, подтверждающий, что отель создан с учетом потребностей гостей, путешествующих с животными. Здесь важно все: и комфорт, и безопасность, и открытость информации, и индивидуальный подход. "Отели Элиза" стала пионером в Калининградской области, успешно прошедшим эту проверку и доказавшим высокий уровень сервиса. Подобные примеры, несомненно, мотивируют других игроков туристической отрасли следовать пути более ответственного и гостеприимного обслуживания", - приводит пресс-служба слова руководителя органа по сертификации "Роскачество - Туризм" Александры Шершневой.
Девушка с собакой в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами
18 апреля 2024, 04:11
 
ТуризмКалининградская областьАндрей ЕрмакОтелиЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала