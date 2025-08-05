https://ria.ru/20250805/otdykh-2033424758.html

Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых

Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых - РИА Новости, 05.08.2025

Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых

Большинство (84%) российских внутренних туристов самостоятельно организовывают отдых, 11% процентов граждан РФ обращаются в туристические агентства, следует из... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:28:00+03:00

2025-08-05T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большинство (84%) российских внутренних туристов самостоятельно организовывают отдых, 11% процентов граждан РФ обращаются в туристические агентства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Из тех, кто предпочитает планировать отдых самостоятельно, 63% делают это через онлайн-платформы. При этом если во время поездки, забронированной через онлайн-платформу, возникает проблема с качеством услуги, 76% опрошенных в первую очередь обращаются напрямую к поставщику услуги, 51% - к онлайн-платформе.Согласно результатам опроса, 35% граждан РФ пользовались онлайн-платформами пять и более раз; 49% — от двух до четырех раз. По мнению россиян, онлайн-платформы должны помогать при возникновении технических сбоев и необходимости отмены покупки (57%), предоставлять достоверную информацию о поставщиках (49%) и удобный поиск и бронирование (47%).Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен по заказу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) 3 июня среди 1669 граждан России старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%."Самостоятельные поездки обеспечивают рост внутреннего туризма в стране. А цифровые технологии делают путешествия доступнее: люди могут планировать турпоездку в любое время из любой точки, где есть интернет. Это дает гибкость и одновременный доступ к огромному количеству предложений на любой вкус и бюджет", - прокомментировал директор АТАГ Александр Брагин, слова которого привели в пресс-службе."Сегодня мы видим, что онлайн-бронирования – это не тренд, а устойчивая модель поведения для туристов всех возрастов. Да, среди молодежи доля цифровых бронирований пока больше, но в дальнейшем она будет примерно одинаковой во всех возрастных группах", - заключил он.

https://ria.ru/20250805/zhivotnye-2033370910.html

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общество, россия, вциом