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Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых - РИА Новости, 05.08.2025
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11:28 05.08.2025 (обновлено: 12:04 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/otdykh-2033424758.html
Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых
Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых - РИА Новости, 05.08.2025
Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых
Большинство (84%) российских внутренних туристов самостоятельно организовывают отдых, 11% процентов граждан РФ обращаются в туристические агентства, следует из... РИА Новости, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большинство (84%) российских внутренних туристов самостоятельно организовывают отдых, 11% процентов граждан РФ обращаются в туристические агентства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Из тех, кто предпочитает планировать отдых самостоятельно, 63% делают это через онлайн-платформы. При этом если во время поездки, забронированной через онлайн-платформу, возникает проблема с качеством услуги, 76% опрошенных в первую очередь обращаются напрямую к поставщику услуги, 51% - к онлайн-платформе.Согласно результатам опроса, 35% граждан РФ пользовались онлайн-платформами пять и более раз; 49% — от двух до четырех раз. По мнению россиян, онлайн-платформы должны помогать при возникновении технических сбоев и необходимости отмены покупки (57%), предоставлять достоверную информацию о поставщиках (49%) и удобный поиск и бронирование (47%).Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен по заказу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) 3 июня среди 1669 граждан России старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%."Самостоятельные поездки обеспечивают рост внутреннего туризма в стране. А цифровые технологии делают путешествия доступнее: люди могут планировать турпоездку в любое время из любой точки, где есть интернет. Это дает гибкость и одновременный доступ к огромному количеству предложений на любой вкус и бюджет", - прокомментировал директор АТАГ Александр Брагин, слова которого привели в пресс-службе."Сегодня мы видим, что онлайн-бронирования – это не тренд, а устойчивая модель поведения для туристов всех возрастов. Да, среди молодежи доля цифровых бронирований пока больше, но в дальнейшем она будет примерно одинаковой во всех возрастных группах", - заключил он.
https://ria.ru/20250805/zhivotnye-2033370910.html
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых

ВЦИОМ: большинство российских туристов самостоятельно организовывают отдых

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большинство (84%) российских внутренних туристов самостоятельно организовывают отдых, 11% процентов граждан РФ обращаются в туристические агентства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Из тех, кто предпочитает планировать отдых самостоятельно, 63% делают это через онлайн-платформы. При этом если во время поездки, забронированной через онлайн-платформу, возникает проблема с качеством услуги, 76% опрошенных в первую очередь обращаются напрямую к поставщику услуги, 51% - к онлайн-платформе.
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Согласно результатам опроса, 35% граждан РФ пользовались онлайн-платформами пять и более раз; 49% — от двух до четырех раз. По мнению россиян, онлайн-платформы должны помогать при возникновении технических сбоев и необходимости отмены покупки (57%), предоставлять достоверную информацию о поставщиках (49%) и удобный поиск и бронирование (47%).
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен по заказу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) 3 июня среди 1669 граждан России старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
"Самостоятельные поездки обеспечивают рост внутреннего туризма в стране. А цифровые технологии делают путешествия доступнее: люди могут планировать турпоездку в любое время из любой точки, где есть интернет. Это дает гибкость и одновременный доступ к огромному количеству предложений на любой вкус и бюджет", - прокомментировал директор АТАГ Александр Брагин, слова которого привели в пресс-службе.
"Сегодня мы видим, что онлайн-бронирования – это не тренд, а устойчивая модель поведения для туристов всех возрастов. Да, среди молодежи доля цифровых бронирований пока больше, но в дальнейшем она будет примерно одинаковой во всех возрастных группах", - заключил он.
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