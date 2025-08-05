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Освещение восстановят на левом берегу Дона в Ростове до конца лета

Освещение восстановят на левом берегу Дона в Ростове до конца лета - РИА Новости, 05.08.2025

Освещение восстановят на левом берегу Дона в Ростове до конца лета

Освещение на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону планируют полностью восстановить до конца лета, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:25:00+03:00

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2025-08-05T19:25:00+03:00

ростовская область

дон

александр скрябин

ростов

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Освещение на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону планируют полностью восстановить до конца лета, сообщил глава города Александр Скрябин. По его данным, сети на улице Левобережной ввели в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу, который проходил в 2018 году. С тех пор они ни разу не ремонтировались. "Сначала по моему поручению уличное освещение восстановили на улице Станиславского, затем "Ростгорсвет" начал выполнять работы на улице Левобережной. Здесь участок достаточно большой, поэтому работы были поделены на этапы", - написал глава города в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в конце июня были завершены работы первого этапа. Освещение появилось на участке от Ворошиловского моста до улицы Бориса Слюсаря. "Сегодня заслушал доклад зама по ЖКХ Марченко. Светильники теперь работают и на втором участке улицы Левобережной: от улицы Бориса Слюсаря до улицы Чемордачка", - отметил он. В ходе работ сотрудники предприятия восстановили поврежденные участки высоковольтных линий, заменили вышедшее из строя оборудование, поврежденные опоры и неисправные светильники. Часть светильников удалось сохранить, их отремонтировали. Также были проведены испытания подземных коммуникаций. "В настоящее время специалисты МКП "Ростгорсвет" приступили к восстановлению уличного освещения на последнем, третьем участке улицы Левобережной: от улицы Чемордачка до границы города. Завершить работы планируется до 31 августа", - добавил Скрябин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дон, александр скрябин, ростов, ростов-на-дону