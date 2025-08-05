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Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки - РИА Новости, 05.08.2025
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07:46 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/osadki-2033388963.html
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки - РИА Новости, 05.08.2025
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки
До 130% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:46:00+03:00
2025-08-05T07:46:00+03:00
общество
москва
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До 130% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Самые сильные дожди зафиксированы в Наро-Фоминске - 84 миллиметра, а это 130% от всего положенного объема небесной влаги за август", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 34 миллиметра осадков, на Балчуге - 30 миллиметров, в Бутово - 35 миллиметров, что составляет 45% от месячной нормы. Суточный рекорд - 37,8 миллиметров, он принадлежит 1989 году. В ближнем Подмосковье - в Красногорске и Долгопрудном - выпало по 41 миллиметру, уточнил синоптик.
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наро-фоминск
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общество, москва, наро-фоминск, московская область (подмосковье), евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки

Тишковец: в столичном регионе выпало до 130% месячной нормы осадков за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До 130% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самые сильные дожди зафиксированы в Наро-Фоминске - 84 миллиметра, а это 130% от всего положенного объема небесной влаги за август", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 34 миллиметра осадков, на Балчуге - 30 миллиметров, в Бутово - 35 миллиметров, что составляет 45% от месячной нормы. Суточный рекорд - 37,8 миллиметров, он принадлежит 1989 году.
В ближнем Подмосковье - в Красногорске и Долгопрудном - выпало по 41 миллиметру, уточнил синоптик.
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ОбществоМоскваНаро-ФоминскМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЛивневые дожди и грозы в Москве
 
 
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