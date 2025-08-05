https://ria.ru/20250805/osadki-2033388963.html

Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки

Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки - РИА Новости, 05.08.2025

Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки

До 130% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:46:00+03:00

2025-08-05T07:46:00+03:00

2025-08-05T07:46:00+03:00

общество

москва

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

ливневые дожди и грозы в москве

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До 130% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Самые сильные дожди зафиксированы в Наро-Фоминске - 84 миллиметра, а это 130% от всего положенного объема небесной влаги за август", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 34 миллиметра осадков, на Балчуге - 30 миллиметров, в Бутово - 35 миллиметров, что составляет 45% от месячной нормы. Суточный рекорд - 37,8 миллиметров, он принадлежит 1989 году. В ближнем Подмосковье - в Красногорске и Долгопрудном - выпало по 41 миллиметру, уточнил синоптик.

https://ria.ru/20250804/moskva-2033339475.html

москва

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

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