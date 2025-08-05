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Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS - РИА Новости, 05.08.2025
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS -... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:52:00+03:00
2025-08-05T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS - усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Lockheed Martin. Газета Handelsblatt в июне 2024 года сообщала, что Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System). "Lockheed Martin и Rheinmetall, партнеры по программе... GMARS, успешно провели первые боевые стрельбы из пусковой установки GMARS, продемонстрировав ее способность запускать ракеты GMLRS", - говорится в пресс-релизе на сайте Lockheed Martin. Согласно публикации, испытания проводились на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в американском штате Нью-Мексико. По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке. Как отмечается в пресс-релизе, в систему GMARS можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.
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нью-мексико, lockheed martin , в мире
Нью-Мексико, Lockheed Martin , В мире
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания ракеты GMARS
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS - усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Lockheed Martin.
Газета Handelsblatt в июне 2024 года сообщала, что Rheinmetall и Lockheed Martin
представили усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).
"Lockheed Martin и Rheinmetall, партнеры по программе... GMARS, успешно провели первые боевые стрельбы из пусковой установки GMARS, продемонстрировав ее способность запускать ракеты GMLRS", - говорится в пресс-релизе на сайте Lockheed Martin.
Согласно публикации, испытания проводились на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в американском штате Нью-Мексико
. По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке.
Как отмечается в пресс-релизе, в систему GMARS можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.