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Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS - РИА Новости, 05.08.2025
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16:52 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/oruzhin-2033518873.html
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS - РИА Новости, 05.08.2025
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS -... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:52:00+03:00
2025-08-05T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS - усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Lockheed Martin. Газета Handelsblatt в июне 2024 года сообщала, что Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System). "Lockheed Martin и Rheinmetall, партнеры по программе... GMARS, успешно провели первые боевые стрельбы из пусковой установки GMARS, продемонстрировав ее способность запускать ракеты GMLRS", - говорится в пресс-релизе на сайте Lockheed Martin. Согласно публикации, испытания проводились на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в американском штате Нью-Мексико. По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке. Как отмечается в пресс-релизе, в систему GMARS можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.
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нью-мексико, lockheed martin , в мире
Нью-Мексико, Lockheed Martin , В мире
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии HIMARS

Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания ракеты GMARS

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS - усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Lockheed Martin.
Газета Handelsblatt в июне 2024 года сообщала, что Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).
"Lockheed Martin и Rheinmetall, партнеры по программе... GMARS, успешно провели первые боевые стрельбы из пусковой установки GMARS, продемонстрировав ее способность запускать ракеты GMLRS", - говорится в пресс-релизе на сайте Lockheed Martin.
Согласно публикации, испытания проводились на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в американском штате Нью-Мексико. По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке.
Как отмечается в пресс-релизе, в систему GMARS можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.
Момент удара ВСУ по Донецку. 25 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS
25 июля, 10:59
 
Нью-МексикоLockheed MartinВ мире
 
 
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