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Закупленное Нидерландами оружие скоро прибудет на Украину, заявил Уитакер

Закупленное Нидерландами оружие скоро прибудет на Украину, заявил Уитакер - РИА Новости, 05.08.2025

Закупленное Нидерландами оружие скоро прибудет на Украину, заявил Уитакер

Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:50:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Ранее глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. "Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели", - заявил Уитакер в интервью агентству Рейтер. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато