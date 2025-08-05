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Закупленное Нидерландами оружие скоро прибудет на Украину, заявил Уитакер - РИА Новости, 05.08.2025
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09:50 05.08.2025
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Закупленное Нидерландами оружие скоро прибудет на Украину, заявил Уитакер
Закупленное Нидерландами оружие скоро прибудет на Украину, заявил Уитакер - РИА Новости, 05.08.2025
Закупленное Нидерландами оружие скоро прибудет на Украину, заявил Уитакер
Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Ранее глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. "Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели", - заявил Уитакер в интервью агентству Рейтер. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Закупленное Нидерландами оружие скоро прибудет на Украину, заявил Уитакер

Уитакер: Нидерланды в ближайшие недели поставят Украине купленное у США оружие

© AP Photo / Matt RourkeЗавод боеприпасов
Завод боеприпасов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Завод боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
Ранее глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них.
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"Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели", - заявил Уитакер в интервью агентству Рейтер.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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