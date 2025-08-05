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В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека

В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 05.08.2025

В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека

Женщина и двое мужчин ранены в Белгородской области в результате обстрела и атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:41:00+03:00

2025-08-05T20:41:00+03:00

2025-08-05T20:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Женщина и двое мужчин ранены в Белгородской области в результате обстрела и атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по двум муниципалитетам. Ранены три мирных жителя. В городе Шебекино в результате обстрела пострадала женщина. С минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями плеча и ноги бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в районе села Дунайка Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения и самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. У одного мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение живота, у второго — баротравму. Медики транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины