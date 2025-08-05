Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/obstrel-2033568286.html
В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека
В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 05.08.2025
В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека
Женщина и двое мужчин ранены в Белгородской области в результате обстрела и атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:41:00+03:00
2025-08-05T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Женщина и двое мужчин ранены в Белгородской области в результате обстрела и атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по двум муниципалитетам. Ранены три мирных жителя. В городе Шебекино в результате обстрела пострадала женщина. С минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями плеча и ноги бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в районе села Дунайка Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения и самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. У одного мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение живота, у второго — баротравму. Медики транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека

Гладков: при обстреле Белгородской области ВСУ пострадали женщина и двое мужчин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Женщина и двое мужчин ранены в Белгородской области в результате обстрела и атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ нанесли удары по двум муниципалитетам. Ранены три мирных жителя. В городе Шебекино в результате обстрела пострадала женщина. С минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями плеча и ноги бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в районе села Дунайка Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения и самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. У одного мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение живота, у второго — баротравму. Медики транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала