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Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 05.08.2025
Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке
Завод "Стирол" в Горловке ДНР получил повреждения в результате ракетного обстрела города украинскими войсками во вторник, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:33:00+03:00
2025-08-05T18:33:00+03:00
2025-08-05T18:33:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Завод "Стирол" в Горловке ДНР получил повреждения в результате ракетного обстрела города украинскими войсками во вторник, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ в 8.45 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Горловки. "Задокументированы повреждения остекления и фасада административно-бытового комплекса действующего заводоуправления ГУП ДНР "Стирол" по улице Горловской дивизии", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что никто не пострадал. В управлении также уточнили, что ВСУ при обстреле применили высокоточные осколочные ракеты РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, США, Стирол, Вооруженные силы Украины, BAE Systems
Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке
Завод "Стирол" в Горловке получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ