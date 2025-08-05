https://ria.ru/20250805/obstrel-2033548707.html

Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 05.08.2025

Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Завод "Стирол" в Горловке ДНР получил повреждения в результате ракетного обстрела города украинскими войсками во вторник, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:33:00+03:00

2025-08-05T18:33:00+03:00

2025-08-05T18:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

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сша

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Завод "Стирол" в Горловке ДНР получил повреждения в результате ракетного обстрела города украинскими войсками во вторник, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ в 8.45 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Горловки. "Задокументированы повреждения остекления и фасада административно-бытового комплекса действующего заводоуправления ГУП ДНР "Стирол" по улице Горловской дивизии", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что никто не пострадал. В управлении также уточнили, что ВСУ при обстреле применили высокоточные осколочные ракеты РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, сша, стирол, вооруженные силы украины, bae systems