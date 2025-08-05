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Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/obstrel-2033548707.html
Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 05.08.2025
Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке
Завод "Стирол" в Горловке ДНР получил повреждения в результате ракетного обстрела города украинскими войсками во вторник, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:33:00+03:00
2025-08-05T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
сша
стирол
вооруженные силы украины
bae systems
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Завод "Стирол" в Горловке ДНР получил повреждения в результате ракетного обстрела города украинскими войсками во вторник, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ в 8.45 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Горловки. &quot;Задокументированы повреждения остекления и фасада административно-бытового комплекса действующего заводоуправления ГУП ДНР &quot;Стирол&quot; по улице Горловской дивизии&quot;, - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что никто не пострадал. В управлении также уточнили, что ВСУ при обстреле применили высокоточные осколочные ракеты РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
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горловка
донецкая народная республика
сша
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, сша, стирол, вооруженные силы украины, bae systems
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, США, Стирол, Вооруженные силы Украины, BAE Systems
Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Завод "Стирол" в Горловке получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ

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Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Завод "Стирол" в Горловке ДНР получил повреждения в результате ракетного обстрела города украинскими войсками во вторник, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее управление сообщало, что ВСУ в 8.45 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Горловки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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"Задокументированы повреждения остекления и фасада административно-бытового комплекса действующего заводоуправления ГУП ДНР "Стирол" по улице Горловской дивизии", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что никто не пострадал. В управлении также уточнили, что ВСУ при обстреле применили высокоточные осколочные ракеты РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСШАСтиролВооруженные силы УкраиныBAE Systems
 
 
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