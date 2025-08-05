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СМИ: объем мировых сделок вырос за счет сектора ИИ
СМИ: объем мировых сделок вырос за счет сектора ИИ - РИА Новости, 05.08.2025
СМИ: объем мировых сделок вырос за счет сектора ИИ
Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов на росте сектора искусственного интеллекта (ИИ) в ответ на пошлины США, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T03:25:00+03:00
2025-08-05T03:25:00+03:00
2025-08-05T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов на росте сектора искусственного интеллекта (ИИ) в ответ на пошлины США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные Dealogic. "Глобальный объем сделок достиг 2,6 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за первые семь месяцев года с пика времен пандемии в 2021 году, на фоне того как неопределенность, вызванная пошлинами США, была преодолена с помощью стремления к росту в корпорациях и влияния всплеска активности в области ИИ", - передает агентство. Как отмечается, число транзакций на 1 августа на 16% ниже, чем за тот же период в 2024 году, но их стоимость на 28% выше. Согласно данным агентства, крупнейшим рынком сделок стали США, на которые приходится более половины глобальной активности. Азиатско-Тихоокеанский регион, где число сделок удвоилось по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, опередил регион Европы, Ближнего Востока и Африки.
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в мире, сша, европа, ближний восток
В мире, США, Европа, Ближний Восток
СМИ: объем мировых сделок вырос за счет сектора ИИ
Reuters: объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов за счет сектора ИИ