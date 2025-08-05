https://ria.ru/20250805/novgorod-2033463438.html

В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина

В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина - РИА Новости, 05.08.2025

В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина

Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин арестован в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:46:00+03:00

2025-08-05T13:46:00+03:00

2025-08-05T13:46:00+03:00

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин арестован в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. "Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 4 августа Сафиуллину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 сентября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, Сафиуллину вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Однако подробностей дела в суде не привели. Как уточнил собеседник агентства, речь идет "о том самом Сафиуллине из Оренбурга" - вице-спикере горсовета. В аппарате оренбургского городского совета РИА Новости сообщили, что у них нет никакой информации о возможном задержании Сафиуллина. Ранее ряд Telegram-каналов предположили, что задержание может быть связано с контрактом на работы на канализационных очистных сооружениях в Нижегородской области.

https://ria.ru/20250805/zamministra-2033460858.html

https://ria.ru/20250801/sud-2032823747.html

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Варвара Скокшина

происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область