https://ria.ru/20250805/novgorod-2033463438.html
В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина
В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина - РИА Новости, 05.08.2025
В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина
Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин арестован в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:46:00+03:00
2025-08-05T13:46:00+03:00
2025-08-05T13:46:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин арестован в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. "Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 4 августа Сафиуллину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 сентября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, Сафиуллину вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Однако подробностей дела в суде не привели. Как уточнил собеседник агентства, речь идет "о том самом Сафиуллине из Оренбурга" - вице-спикере горсовета. В аппарате оренбургского городского совета РИА Новости сообщили, что у них нет никакой информации о возможном задержании Сафиуллина. Ранее ряд Telegram-каналов предположили, что задержание может быть связано с контрактом на работы на канализационных очистных сооружениях в Нижегородской области.
https://ria.ru/20250805/zamministra-2033460858.html
https://ria.ru/20250801/sud-2032823747.html
нижний новгород
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина
Зампреда горсовета Оренбурга Сафиуллина арестовали по делу о мошенничестве