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В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина - РИА Новости, 05.08.2025
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13:46 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/novgorod-2033463438.html
В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина
В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина - РИА Новости, 05.08.2025
В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина
Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин арестован в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:46:00+03:00
2025-08-05T13:46:00+03:00
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин арестован в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. "Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 4 августа Сафиуллину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 сентября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, Сафиуллину вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Однако подробностей дела в суде не привели. Как уточнил собеседник агентства, речь идет "о том самом Сафиуллине из Оренбурга" - вице-спикере горсовета. В аппарате оренбургского городского совета РИА Новости сообщили, что у них нет никакой информации о возможном задержании Сафиуллина. Ранее ряд Telegram-каналов предположили, что задержание может быть связано с контрактом на работы на канализационных очистных сооружениях в Нижегородской области.
https://ria.ru/20250805/zamministra-2033460858.html
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде арестовали вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина

Зампреда горсовета Оренбурга Сафиуллина арестовали по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин арестован в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.
"Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 4 августа Сафиуллину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 сентября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе.
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По словам собеседника агентства, Сафиуллину вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Однако подробностей дела в суде не привели.
Как уточнил собеседник агентства, речь идет "о том самом Сафиуллине из Оренбурга" - вице-спикере горсовета.
В аппарате оренбургского городского совета РИА Новости сообщили, что у них нет никакой информации о возможном задержании Сафиуллина.
Ранее ряд Telegram-каналов предположили, что задержание может быть связано с контрактом на работы на канализационных очистных сооружениях в Нижегородской области.
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