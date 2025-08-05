https://ria.ru/20250805/norilsk-2033480282.html

В Норильске трое мужчин задохнулись в машине, застрявшей в грязи

В Норильске трое мужчин задохнулись в машине, застрявшей в грязи - РИА Новости, 05.08.2025

В Норильске трое мужчин задохнулись в машине, застрявшей в грязи

Трое мужчин задохнулись выхлопными газами в застрявшем в луже и грязи автомобиле в Норильске, следователи организовали проверку, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:53:00+03:00

2025-08-05T14:53:00+03:00

2025-08-05T14:53:00+03:00

происшествия

норильск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Трое мужчин задохнулись выхлопными газами в застрявшем в луже и грязи автомобиле в Норильске, следователи организовали проверку, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ. "По предварительным данным, в вечернее время 3 августа автомобиль, в котором было четверо мужчин, застрял в грязи и не смог выехать. Один из мужчин ушел за помощью, трое других остались… Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти (троих мужчин - ред.)", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что мужчины могли отравиться угарным газом в автомобиле из-за того, что выхлопная труба была забита грязью и водой, так как машина застряла в глубокой луже. Однако сотрудники СК не исключают неисправность самого автомобиля.

https://ria.ru/20250222/gaz-2001016164.html

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происшествия, норильск, россия, следственный комитет россии (ск рф)