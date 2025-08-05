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Николаеву доложили о готовности школ Чувашии к новому учебному году

Николаеву доложили о готовности школ Чувашии к новому учебному году - РИА Новости, 05.08.2025

Николаеву доложили о готовности школ Чувашии к новому учебному году

Министерство образования Чувашии проверяет готовность школ региона к новому учебному году, предварительные результаты в ходе еженедельного совещания главе... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:47:00+03:00

2025-08-05T12:47:00+03:00

2025-08-05T14:15:00+03:00

олег николаев (политик)

чебоксарский район

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство образования Чувашии проверяет готовность школ региона к новому учебному году, предварительные результаты в ходе еженедельного совещания главе республики Олегу Николаеву представил министр образования Дмитрий Захаров, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Свыше 150 тысяч детей сядут за парты школ Чувашии в новом учебном году, из них 13,8 тысячи первоклассников. На сегодняшний день оценку муниципальных и республиканских комиссий прошли 664 из 707 образовательных организаций. Проверка, которая началась 29 июля, должна завершиться во всех муниципалитетах Чувашии к 11 августа. Подготовка к учебному году идет с акцентом на безопасность и антитеррористические мероприятия, включая всероссийские учения по готовности к угрозам. Специалисты проверили исправность школьных автобусов, а также состояние подъездных путей к школам. Каждый день более 13,5 тысячи учеников с 1 по 11 классы пользуются 407 школьными автобусами, которые перевозят их до школы и обратно к дому, а также на внешкольные мероприятия. "1 сентября в Чебоксарах, Новочебоксарске и поселке Кугеси Чебоксарского района откроются три новые школы с современным оборудованием и профилями, соответствующими потребностям региона, на 3325 мест", – подчеркнул Захаров, его слова приводит пресс-служба регправительства. На закупку учебников выделено более 124 миллиона рублей из средств республиканского бюджета, и свыше 29 миллионов рублей – муниципальных и внебюджетных средств. Вместе с тем, в четырех новых школах республики выявили нехватку учебников, которая обусловлена превышением количества детей. В рамках капитальных ремонтов учреждений образования Чувашии благоустраивают территории 18 школ с объемом финансирования в 2025 году из консолидированного бюджета республики – более 300 миллиона рублей. В то же время администрации города Чебоксары было необходимо благоустроить территории десяти школ, работы были начаты в 2023-2024 годах. Из республиканского бюджета на них выделили более 134 миллионов рублей. Однако муниципальное софинансирование в размере 187 миллионов рублей администрацией города Чебоксары в 2025 году не было предусмотрено, что не позволяет завершить благоустройство, сообщает пресс-служба. "В этом году по десяти школам работу по благоустройству провели в части асфальтирования по периметру, укладке тротуаров и частично освещение сделали. Выполнение оставшихся работ будем планировать на следующий год", – сообщил глава Чебоксар Владимир Доброхотов. Николаев заявил, что работы должны были быть завершены в 2024 году. Он попросил провести в течение двух недель служебную проверку по двум направлениям. "Первое. Выяснить, кто какие решения и в связи с чем принимал по благоустройству школьных территорий. Министерству финансов взять на контроль. Второе – обеспечение учебниками. Министерству образования вместе с Министерством финансов эту задачу решить до начала учебного года, чтобы у нас дети были обеспечены учебниками", – сказал Николаев. Он потребовал доложить результаты проверки, а также представить предложения по их реализации. В рамках федеральных программ по модернизации образовательных организаций в республике продолжается ремонт десяти школ, двух детских садов и одного техникума. На эти цели в 2025 году выделено свыше 2 миллиардов рублей, половина из которых – средства бюджета Чувашии. По данным Минобразования Чувашии, более 433 миллионов рублей из республиканского бюджета дополнительно выделено на капитальный ремонт 12 школ. Все работы будут завершены в сроки, установленные контрактами. В двух школах ремонт уже закончился. Вместе с тем Захаров отметил, что есть риски по завершению ремонтов в установленные контрактами сроки по детскому саду № 19 в городе Шумерля, школе №22 Чебоксар, а также по благоустройству территории Новочурашевской школы Ибресинского муниципального округа. Глава Чувашии призвал глав муниципалитетов активнее контролировать ход ремонтов, организовывать системную работу на вверенных территориях по каждому из направлений, а при наличии трудностей – перенимать опыт у коллег.

чебоксарский район

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олег николаев (политик), чебоксарский район