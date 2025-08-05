https://ria.ru/20250805/niderlandy-2033469856.html

Нидерланды обязаны бороться с геноцидом, заявили в комитете по праву

Нидерланды обязаны бороться с геноцидом, заявили в комитете по праву - РИА Новости, 05.08.2025

Нидерланды обязаны бороться с геноцидом, заявили в комитете по праву

Правительство Нидерландов юридически обязано принимать меры для предотвращения геноцида, в том числе в секторе Газа, к такому выводу пришел Консультативный... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:15:00+03:00

2025-08-05T14:15:00+03:00

2025-08-05T15:31:00+03:00

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ГААГА, 5 авг - РИА Новости. Правительство Нидерландов юридически обязано принимать меры для предотвращения геноцида, в том числе в секторе Газа, к такому выводу пришел Консультативный комитет по международному публичному праву (CAVV). Комитет опубликовал доклад, в котором рассмотрены характер и содержание обязательства третьих государств, таких как Нидерланды, по предупреждению геноцида в других странах. В документе напрямую не указывается ситуация конкретно в секторе Газа, однако в сносках к нему неоднократно упоминаются принятые Международным судом ООН меры в отношении Израиля из-за ситуации в Газе. "Комитет пришел к следующим выводам: каждое третье государство - участник конвенции о геноциде - имеет обязательство по предупреждению геноцида, где бы в мире ни возникла угроза такого геноцида. Третье государство обязано действовать, даже если у него нет возможности предотвратить геноцид в одиночку", - сообщается в докладе. Кроме того, как отмечает комитет, третье государство несет ответственность за нарушение обязательства по предупреждению геноцида в том случае, если геноцид происходит фактически, а также за то, что не принимает мер по его предотвращению. "Если Международный суд определит, что существует реальный и неизбежный риск того, что правам, предусмотренным конвенцией о геноциде, будет нанесен непоправимый ущерб, можно предположить, что "серьезный риск геноцида" установлен", - говорится в докладе. При этом третье государство несет обязательства по предотвращению геноцида сразу, как только узнает о существовании такого серьёзного риска. Среди мер, которые страна может принять в случае угрозы геноцида, называются вызов посла, дипломатическое давление, а также запрет на въезд определённых лиц. Консультативный комитет по международному публичному праву (CAVV) - независимый орган, который консультирует правительство, палату представителей (нижнюю палату парламента) и сенат Нидерландов по вопросам международного права. На прошлой неделе глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп вызвал посла Израиля и призвал власти этой страны изменить свой курс и положить конец катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, правительство Нидерландов уже два года ведет диалог с израильскими властями, однако "он не дает никакого эффекта", как это видно по нынешней ситуации в анклаве. Кроме того, кабмин Нидерландов объявил персонами нон грата министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, им будет запрещен въезд в Нидерланды. Как сообщил Велдкамп в письме парламенту, такое решение принято в связи с тем, что Смотрич и Бен-Гвир "неоднократно подстрекали поселенцев к насилию в отношении палестинцев, выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этническим чисткам в секторе Газа".

https://ria.ru/20250805/gaza-2033462922.html

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