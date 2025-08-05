https://ria.ru/20250805/nauka-2033198782.html

В Ставрополе сделали добычу нефти дешевле и безопаснее

В Ставрополе сделали добычу нефти дешевле и безопаснее - РИА Новости, 05.08.2025

В Ставрополе сделали добычу нефти дешевле и безопаснее

Новое соединение, предотвращающее протечки, которое позволит заменить в нефтегазовых скважинах металлические трубы на менее дорогостоящие металлопластовые,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:00:00+03:00

2025-08-05T09:00:00+03:00

2025-08-05T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новое соединение, предотвращающее протечки, которое позволит заменить в нефтегазовых скважинах металлические трубы на менее дорогостоящие металлопластовые, создали специалисты СКФУ. На разработку получен патент, сообщили в пресс-службе вуза.В процессе добычи нефти и газа насосно-компрессорные трубы часто подвергаются экстремальным нагрузкам, коррозии и испытывают перепады температур. К примеру, во время закачки горячего пара для повышения нефтеотдачи или при гидроразрыве пласта температура в трубах может очень быстро подниматься.При таких перепадах традиционные резьбовые соединения на трубах теряют плотность, что приводит к протечкам и снижению эффективности добычи, рассказали исследователи Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ)."Сложность заключается в том, что при нагреве трубы соединения расширяются по-разному, из-за чего контактные напряжения в резьбе ослабевают. Существующие разработки либо не обеспечивают достаточной надежности, либо значительно усложняют конструкцию", — рассказал студент 2 курса магистратуры направления подготовки "Нефтегазовое дело" СКФУ Иван Коваленко.Ученые вуза предложили решение этой проблемы, основанное на использовании резьбового соединения с фторопластовыми уплотнителями."Ключевая особенность разработки — использование фторопласта. Этот материал имеет уникальное свойство: при нагреве он расширяется сильнее, чем металл, автоматически компенсируя температурные деформации и сохраняя герметичность соединения", — прокомментировал Коваленко.Созданное исследователями резьбовое соединение позволяет использовать недорогие металлопластовые трубы вместо металлических, что позволяет снизить затраты на закупку и обслуживание оборудования, сообщили авторы исследования."Наше решение не имеет аналогов. Оно не только повышает надежность эксплуатации, но и экономически выгодно: металлопластовые трубы дешевле, легче и устойчивее к коррозии", — рассказал Коваленко.По его словам, применение металлопластовых труб в нефтегазовых скважинах ранее сдерживалось из-за необходимости оснащения их концов металлическими соединительными элементами, которые бы обладали достаточно высокой прочностью и герметичностью.Испытания показали, что соединение выдерживает давление до 12 МПа без деформаций и протечек. Результат продемонстрировал отсутствие дефектов в виде течи и трещин на основном металле и в разъемных соединениях, рассказали ученые университета.Как утверждают специалисты СКФУ, предложенное ими изобретение позволит повысить надежность и экономическую эффективность эксплуатации газовых скважин.Результаты были отмечены в дайджесте "Перспективные научно-технические разработки для ТЭК" РЭА Минэнерго России в 2025 году.На разработку получен патент RU2825910C1.

https://ria.ru/20250522/nauka-2018282370.html

https://ri.ria.ru/20250327/nauka-2007537823.html

https://ria.ru/20250128/nauka-1995907526.html

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