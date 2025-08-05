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НАТО займется координацией поставок американского оружия для Украины - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/nato-2033492675.html
НАТО займется координацией поставок американского оружия для Украины
НАТО займется координацией поставок американского оружия для Украины - РИА Новости, 05.08.2025
НАТО займется координацией поставок американского оружия для Украины
НАТО займется координацией поставок партий американского оружия, которое страны Евросоюза будут закупать для Украины, говорится в заявлении альянса. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:35:00+03:00
2025-08-05T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. НАТО займется координацией поставок партий американского оружия, которое страны Евросоюза будут закупать для Украины, говорится в заявлении альянса. "НАТО будет координировать поставку оружия, в том числе через командование по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене. В тесном сотрудничестве с Украиной и США главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет утверждать поставки, соответствующие потребностям Украины, включая средства ПВО, боеприпасы и другое критически важное оборудование для быстрой доставки из американских арсеналов", - указывается в сообщении на сайте блока. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250805/nato-2033375920.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
НАТО займется координацией поставок американского оружия для Украины

НАТО займется координацией поставок партий оружия из США на Украину

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. НАТО займется координацией поставок партий американского оружия, которое страны Евросоюза будут закупать для Украины, говорится в заявлении альянса.
"НАТО будет координировать поставку оружия, в том числе через командование по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене. В тесном сотрудничестве с Украиной и США главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет утверждать поставки, соответствующие потребностям Украины, включая средства ПВО, боеприпасы и другое критически важное оборудование для быстрой доставки из американских арсеналов", - указывается в сообщении на сайте блока.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Постпред США при НАТО рассказал о лимите поставок оружия Украине
Вчера, 02:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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