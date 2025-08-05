https://ria.ru/20250805/nasa-2033374926.html

СМИ: НАСА объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне

СМИ: НАСА объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне - РИА Новости, 05.08.2025

СМИ: НАСА объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне

Министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи на этой неделе объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:01:00+03:00

2025-08-05T02:01:00+03:00

2025-08-05T02:01:00+03:00

наука

в мире

луна

китай

сша

дмитрий баканов

наса

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи на этой неделе объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне, сообщает газета Politico со ссылкой на документы и чиновников. "Даффи на этой неделе объявит об ускоренных планах строительства ядерного реактора на Луне", - сообщает издание. Согласно документам, НАСА обсуждало планы строительства реактора на поверхности Луны, для этого планируется установить более четкие сроки, пишет издание. Высокопоставленный чиновник НАСА заявил газете, что эти действия предпринимаются для "победы во второй космической гонке". Как пишет издание, Даффи также предложил директиву по более быстрой замене МКС. Директива по реактору предписывает НАСА запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году, указывает издание. В директиве также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в мае 2025 года с Китайской национальной космической администрацией был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, которая станет важным вкладом в проект по созданию Международной научной лунной станции. Кроме того, с помощью исследования атмосферы Венеры российские учёные постараются узнать, существовала ли там жизнь. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.

https://ria.ru/20250804/nasa-2033316308.html

https://ria.ru/20250613/luna-2022612410.html

https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html

луна

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луна, китай, сша, дмитрий баканов, наса, politico, роскосмос