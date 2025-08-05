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СМИ: НАСА объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне - РИА Новости, 05.08.2025
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Наука
 
02:01 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/nasa-2033374926.html
СМИ: НАСА объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне
СМИ: НАСА объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне - РИА Новости, 05.08.2025
СМИ: НАСА объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне
Министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи на этой неделе объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:01:00+03:00
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наука
в мире
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китай
сша
дмитрий баканов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи на этой неделе объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне, сообщает газета Politico со ссылкой на документы и чиновников. "Даффи на этой неделе объявит об ускоренных планах строительства ядерного реактора на Луне", - сообщает издание. Согласно документам, НАСА обсуждало планы строительства реактора на поверхности Луны, для этого планируется установить более четкие сроки, пишет издание. Высокопоставленный чиновник НАСА заявил газете, что эти действия предпринимаются для "победы во второй космической гонке". Как пишет издание, Даффи также предложил директиву по более быстрой замене МКС. Директива по реактору предписывает НАСА запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году, указывает издание. В директиве также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в мае 2025 года с Китайской национальной космической администрацией был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, которая станет важным вкладом в проект по созданию Международной научной лунной станции. Кроме того, с помощью исследования атмосферы Венеры российские учёные постараются узнать, существовала ли там жизнь. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.
https://ria.ru/20250804/nasa-2033316308.html
https://ria.ru/20250613/luna-2022612410.html
https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html
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в мире, луна, китай, сша, дмитрий баканов, наса, politico, роскосмос
Наука, В мире, Луна, Китай, США, Дмитрий Баканов, НАСА, Politico, Роскосмос
СМИ: НАСА объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне

Politico: и.о. главы НАСА Даффи объявит о планах строительства реактора на Луне

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи на этой неделе объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне, сообщает газета Politico со ссылкой на документы и чиновников.
"Даффи на этой неделе объявит об ускоренных планах строительства ядерного реактора на Луне", - сообщает издание.
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Согласно документам, НАСА обсуждало планы строительства реактора на поверхности Луны, для этого планируется установить более четкие сроки, пишет издание.
Высокопоставленный чиновник НАСА заявил газете, что эти действия предпринимаются для "победы во второй космической гонке".
Как пишет издание, Даффи также предложил директиву по более быстрой замене МКС.
Директива по реактору предписывает НАСА запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году, указывает издание. В директиве также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая.
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