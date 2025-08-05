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Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью

Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью - РИА Новости, 05.08.2025

Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью

Мать главы Чечни, президент регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова — Аймани Кадырова награждена знаком ордена "За заслуги перед Херсонской РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T00:17:00+03:00

2025-08-05T00:17:00+03:00

2025-08-05T07:58:00+03:00

херсонская область

магомед даудов

владимир сальдо

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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Мать главы Чечни, президент регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова — Аймани Кадырова награждена знаком ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов. "Передал Аймани Насиевне знак ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области", — написал Даудов в своем Telegram-канале. Кадырова отмечала 4 августа день рождения. Даудов в своем поздравлении назвал ее человеком с "большим сердцем, сильным характером и редким сочетанием мудрости, терпения и милосердия".

https://ria.ru/20250804/chechnja-2033368370.html

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херсонская область , магомед даудов, владимир сальдо