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Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью - РИА Новости, 05.08.2025
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00:17 05.08.2025 (обновлено: 07:58 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/nagrada-2033370408.html
Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью
Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью - РИА Новости, 05.08.2025
Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью
Мать главы Чечни, президент регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова — Аймани Кадырова награждена знаком ордена "За заслуги перед Херсонской РИА Новости, 05.08.2025
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2025-08-05T07:58:00+03:00
херсонская область
магомед даудов
владимир сальдо
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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Мать главы Чечни, президент регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова — Аймани Кадырова награждена знаком ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов. "Передал Аймани Насиевне знак ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области", — написал Даудов в своем Telegram-канале. Кадырова отмечала 4 августа день рождения. Даудов в своем поздравлении назвал ее человеком с "большим сердцем, сильным характером и редким сочетанием мудрости, терпения и милосердия".
https://ria.ru/20250804/chechnja-2033368370.html
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херсонская область , магомед даудов, владимир сальдо
Херсонская область , Магомед Даудов, Владимир Сальдо
Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью

Сальдо наградил Аймани Кадырову орденом за заслуги перед Херсонской областью

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова
Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Мать главы Чечни, президент регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова — Аймани Кадырова награждена знаком ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.
"Передал Аймани Насиевне знак ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области", — написал Даудов в своем Telegram-канале.
Кадырова отмечала 4 августа день рождения. Даудов в своем поздравлении назвал ее человеком с "большим сердцем, сильным характером и редким сочетанием мудрости, терпения и милосердия".
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Херсонская областьМагомед ДаудовВладимир Сальдо
 
 
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