https://ria.ru/20250805/mvd-2033398277.html

В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram - РИА Новости, 05.08.2025

В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Пользователям Telegram следует остерегаться цифровых подарков, так как их часто используют мошенники, предупреждает Управление по организации борьбы с... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:32:00+03:00

2025-08-05T09:32:00+03:00

2025-08-05T09:50:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

telegram

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователям Telegram следует остерегаться цифровых подарков, так как их часто используют мошенники, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники используют цифровые подарки в Telegram, чтобы скрытно рекламировать запрещенный контент", — говорится в сообщении. По словам депутата Госдумы Антона Немкины, злоумышленники зачастую дарят администраторам Telegram-каналов подарки с ссылками на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Подписчики, увидев подарок, жалуются в Роскомнадзор, из-за чего канал могут заблокировать. Ведомство советует регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.

https://ria.ru/20250805/moshenniki-2033376103.html

https://ria.ru/20250804/moshenniki-2033161659.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, антон немкин (депутат), telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф