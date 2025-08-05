https://ria.ru/20250805/mvd-2033398277.html
В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram - РИА Новости, 05.08.2025
В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Пользователям Telegram следует остерегаться цифровых подарков, так как их часто используют мошенники, предупреждает Управление по организации борьбы с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:32:00+03:00
2025-08-05T09:32:00+03:00
2025-08-05T09:50:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователям Telegram следует остерегаться цифровых подарков, так как их часто используют мошенники, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники используют цифровые подарки в Telegram, чтобы скрытно рекламировать запрещенный контент", — говорится в сообщении. По словам депутата Госдумы Антона Немкины, злоумышленники зачастую дарят администраторам Telegram-каналов подарки с ссылками на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Подписчики, увидев подарок, жалуются в Роскомнадзор, из-за чего канал могут заблокировать. Ведомство советует регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.
https://ria.ru/20250805/moshenniki-2033376103.html
https://ria.ru/20250804/moshenniki-2033161659.html
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технологии, антон немкин (депутат), telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф
Технологии, Антон Немкин (депутат), Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Госдума РФ
В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
МВД: мошенники используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы