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Рогачевский мост в подмосковном Дмитрове откроют к концу 2026 года

Рогачевский мост в подмосковном Дмитрове откроют к концу 2026 года - РИА Новости, 05.08.2025

Рогачевский мост в подмосковном Дмитрове откроют к концу 2026 года

Строительство нового Рогачевского моста через Канал имени Москвы в Дмитрове планируют завершить к декабрю 2026 года, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:24:00+03:00

2025-08-05T16:24:00+03:00

2025-08-05T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Строительство нового Рогачевского моста через Канал имени Москвы в Дмитрове планируют завершить к декабрю 2026 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Дмитрове строим новый Рогачевский мост через Канал имени Москвы — откроем к декабрю 2026 года. Параллельно реконструируем 3,3 километра дороги: расширим до четырех полос, построим путепровод через железнодорожные пути, съезд на Луговую и новый проезд вдоль железнодорожных путей от улицы Семенюка до улицы Оборонной. Здесь же — мост через ручей Березовец", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор заявил, что строительство Рогачевского моста изменит транспортную ситуацию в Дмитрове, перемены коснутся более 80 тысяч человек: водители будут экономить до 40 минут, исчезнут заторы. "Безопасность повысится и для автомобилистов, и для пешеходов — появятся пешеходные зоны и шумозащитные экраны", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20250805/kotelnaya-2033431649.html

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