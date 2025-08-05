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Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме" - РИА Новости, 05.08.2025
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11:50 05.08.2025 (обновлено: 12:03 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/moskvarium-2033430773.html
Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме"
Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме" - РИА Новости, 05.08.2025
Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме"
Несколько тысяч животных родились в "Москвариуме" за десять лет работы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге. РИА Новости, 05.08.2025
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сергей собянин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несколько тысяч животных родились в "Москвариуме" за десять лет работы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге."Благодаря качественной среде, квалифицированным специалистам, уходу и заботе, за десять лет здесь родились несколько тысяч животных, в том числе редко размножающиеся в океанариумах: краснокнижные черноморские афалины и морские коньки, синеточечные скаты кюля и лимма, черноперые, белоперые, кошачьи акулы, медузы разных видов, мечехвосты", — написал он."Москвариум" стал одним из самых популярных павильонов главной выставки России и за десять лет работы принял более 18 миллионов посетителей. Кроме того, более трех миллионов зрителей посетили его водные шоу.Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" открыли 5 августа 2015 года.
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москва, сергей собянин, москвариум, россия
Хорошие новости, Москва, Сергей Собянин, Москвариум, Россия
Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме"

В Москвариуме за десять лет родились несколько тысяч животных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Москвариум"
Москвариум - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Москвариум". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несколько тысяч животных родились в "Москвариуме" за десять лет работы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге.
"Благодаря качественной среде, квалифицированным специалистам, уходу и заботе, за десять лет здесь родились несколько тысяч животных, в том числе редко размножающиеся в океанариумах: краснокнижные черноморские афалины и морские коньки, синеточечные скаты кюля и лимма, черноперые, белоперые, кошачьи акулы, медузы разных видов, мечехвосты", — написал он.
"Москвариум" стал одним из самых популярных павильонов главной выставки России и за десять лет работы принял более 18 миллионов посетителей. Кроме того, более трех миллионов зрителей посетили его водные шоу.
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" открыли 5 августа 2015 года.
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