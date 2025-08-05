https://ria.ru/20250805/moskvarium-2033430773.html
Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме"
Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме" - РИА Новости, 05.08.2025
Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме"
Несколько тысяч животных родились в "Москвариуме" за десять лет работы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:50:00+03:00
2025-08-05T11:50:00+03:00
2025-08-05T12:03:00+03:00
хорошие новости
москва
сергей собянин
москвариум
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573476597_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_250f44dc45701e1be00a037674016ddc.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несколько тысяч животных родились в "Москвариуме" за десять лет работы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге."Благодаря качественной среде, квалифицированным специалистам, уходу и заботе, за десять лет здесь родились несколько тысяч животных, в том числе редко размножающиеся в океанариумах: краснокнижные черноморские афалины и морские коньки, синеточечные скаты кюля и лимма, черноперые, белоперые, кошачьи акулы, медузы разных видов, мечехвосты", — написал он."Москвариум" стал одним из самых популярных павильонов главной выставки России и за десять лет работы принял более 18 миллионов посетителей. Кроме того, более трех миллионов зрителей посетили его водные шоу.Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" открыли 5 августа 2015 года.
https://ria.ru/20250710/kapibara-2028318823.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573476597_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_efc8a2f924c3e26f4348c6b3f4266c97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, москвариум, россия
Хорошие новости, Москва, Сергей Собянин, Москвариум, Россия
Собянин рассказал о животных, родившихся в "Москвариуме"
В Москвариуме за десять лет родились несколько тысяч животных