https://ria.ru/20250805/moskva-2033568128.html

Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду

Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду - РИА Новости, 05.08.2025

Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду

Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за локальных ограничений движения в среду, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:41:00+03:00

2025-08-05T20:41:00+03:00

2025-08-05T20:41:00+03:00

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578187357_0:241:2836:1836_1920x0_80_0_0_1ad061a597ba864ce7eeb927cf514ea0.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за локальных ограничений движения в среду, сообщает столичный департамент транспорта. "ЦОДД (Центр организации дорожного движения): завтра в центре возможны локальные ограничения движения. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Дептранс отмечает, что на дорожное движение в среду могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. Ведомство подчеркивает, что водителям не следует отвлекаться на телефон во время движения, а также необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

https://ria.ru/20250802/moskva-2033026015.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы