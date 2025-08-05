https://ria.ru/20250805/moskva-2033568128.html
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду - РИА Новости, 05.08.2025
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за локальных ограничений движения в среду, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:41:00+03:00
2025-08-05T20:41:00+03:00
2025-08-05T20:41:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за локальных ограничений движения в среду, сообщает столичный департамент транспорта. "ЦОДД (Центр организации дорожного движения): завтра в центре возможны локальные ограничения движения. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Дептранс отмечает, что на дорожное движение в среду могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. Ведомство подчеркивает, что водителям не следует отвлекаться на телефон во время движения, а также необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
https://ria.ru/20250802/moskva-2033026015.html
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Департамент транспорта г. Москвы
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду
Дептранс рекомендовал жителям столицы использовать метро для поездок в среду