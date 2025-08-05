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Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду - РИА Новости, 05.08.2025
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20:41 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/moskva-2033568128.html
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду - РИА Новости, 05.08.2025
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за локальных ограничений движения в среду, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:41:00+03:00
2025-08-05T20:41:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за локальных ограничений движения в среду, сообщает столичный департамент транспорта. "ЦОДД (Центр организации дорожного движения): завтра в центре возможны локальные ограничения движения. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Дептранс отмечает, что на дорожное движение в среду могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. Ведомство подчеркивает, что водителям не следует отвлекаться на телефон во время движения, а также необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Департамент транспорта г. Москвы
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в среду

Дептранс рекомендовал жителям столицы использовать метро для поездок в среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в вестибюле станции метро "Чистые пруды" в Москве
Пассажиры в вестибюле станции метро Чистые пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в вестибюле станции метро "Чистые пруды" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за локальных ограничений движения в среду, сообщает столичный департамент транспорта.
"ЦОДД (Центр организации дорожного движения): завтра в центре возможны локальные ограничения движения. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Дептранс отмечает, что на дорожное движение в среду могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге.
Ведомство подчеркивает, что водителям не следует отвлекаться на телефон во время движения, а также необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Станция метро Бауманская - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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2 августа, 20:11
 
ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
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