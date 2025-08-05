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В Москве заочно осудили брачного афериста Абулова

В Москве заочно осудили брачного афериста Абулова - РИА Новости, 05.08.2025

В Москве заочно осудили брачного афериста Абулова

Брачный аферист Надир Абулов, с помощью дочери похитивший у 10 женщин более 50 миллионов рублей, заочно осужден на 11 лет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:09:00+03:00

2025-08-05T13:09:00+03:00

2025-08-05T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Брачный аферист Надир Абулов, с помощью дочери похитивший у 10 женщин более 50 миллионов рублей, заочно осужден на 11 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Вынесен заочный приговор брачному аферисту Надиру Абулову - 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении 10 эпизодов мошенничества (часть 3, 4 статьи 159 УК РФ)... Жертвами Абулова стали 10 женщин. Ущерб более 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в процессе личного общения с пострадавшими Абулов получал от них под различными предлогами, в том числе в долг, для стабилизации его бизнеса либо развития общего семейного бизнеса, приобретения для него бытовой техники и аксессуаров, необходимости решения временных материальных проблем, приобретения общего жилья, денежные средства, не намереваясь их возвращать. Кроме того, в свою преступную схему он вовлек дочь Диану Дабсон, которая общаясь с женщинами, поддерживала созданный ее отцом образ, убеждала их в серьезности намерений ее отца, оказывала им помощь в получении кредитов, использовала принадлежащие ей, как индивидуальному предпринимателю, терминалы оплаты для создания видимости введения денег в в бизнес. Подчеркивается, что введенные в заблуждение потерпевшие отдавали Абулову свои накопления, брали кредиты, оформляли кредитные карты, покупали для обвиняемого в кредит бытовую технику, продавали квартиры и автомобили.

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происшествия, россия, москва