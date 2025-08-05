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В московском хостеле задержали около 300 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.08.2025
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11:42 05.08.2025 (обновлено: 12:53 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/moskva-2033428160.html
В московском хостеле задержали около 300 нелегальных мигрантов
В московском хостеле задержали около 300 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.08.2025
В московском хостеле задержали около 300 нелегальных мигрантов
Во время профилактического рейда в Москве задержали примерно 300 мигрантов-нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка Росгвардии. РИА Новости, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Во время профилактического рейда в Москве задержали примерно 300 мигрантов-нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка Росгвардии. ОМОН "Авангард" оказал силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления СК. Рейд проходил в одном из хостелов в центре Москвы, где у 400 проживающих иностранцев проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу."В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства", — отмечается в сообщении.Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В июне полицейские провели в Подмосковье первый этап операции "Нелегал-2025". Тогда выявили около девяти тысяч нарушений, возбудили более 400 уголовных дел.
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происшествия, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
В московском хостеле задержали около 300 нелегальных мигрантов

В хостеле в центре Москвы задержали около 300 нелегальных мигрантов

© Росгвардия. Москва/TelegramМигранты-нелегалы, задержанные во время профилактического рейда в Москве
Мигранты-нелегалы, задержанные во время профилактического рейда в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Росгвардия. Москва/Telegram
Мигранты-нелегалы, задержанные во время профилактического рейда в Москве
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Во время профилактического рейда в Москве задержали примерно 300 мигрантов-нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка Росгвардии.
ОМОН "Авангард" оказал силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления СК. Рейд проходил в одном из хостелов в центре Москвы, где у 400 проживающих иностранцев проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу.
"В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства", — отмечается в сообщении.
Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В июне полицейские провели в Подмосковье первый этап операции "Нелегал-2025". Тогда выявили около девяти тысяч нарушений, возбудили более 400 уголовных дел.
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ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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