https://ria.ru/20250805/moskva-2033428160.html

В московском хостеле задержали около 300 нелегальных мигрантов

В московском хостеле задержали около 300 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.08.2025

В московском хостеле задержали около 300 нелегальных мигрантов

Во время профилактического рейда в Москве задержали примерно 300 мигрантов-нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка Росгвардии. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:42:00+03:00

2025-08-05T11:42:00+03:00

2025-08-05T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Во время профилактического рейда в Москве задержали примерно 300 мигрантов-нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка Росгвардии. ОМОН "Авангард" оказал силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления СК. Рейд проходил в одном из хостелов в центре Москвы, где у 400 проживающих иностранцев проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу."В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства", — отмечается в сообщении.Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В июне полицейские провели в Подмосковье первый этап операции "Нелегал-2025". Тогда выявили около девяти тысяч нарушений, возбудили более 400 уголовных дел.

https://ria.ru/20250731/krym-2032618914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф)