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В Москве проверили более 900 тысяч газовых плит - РИА Новости, 05.08.2025
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11:19 05.08.2025
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В Москве проверили более 900 тысяч газовых плит
В Москве проверили более 900 тысяч газовых плит - РИА Новости, 05.08.2025
В Москве проверили более 900 тысяч газовых плит
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году более 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:19:00+03:00
2025-08-05T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году более 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь - июль 2025 года проверили на соответствие требованиям безопасности свыше 900 тысяч газовых плит, что составляет более половины от общего числа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что незначительные неполадки газовики устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
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москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве проверили более 900 тысяч газовых плит

Бирюков: более 900 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2025 году

© Fotolia / pioregur Газовые конфорки
Газовые конфорки - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Fotolia / pioregur
Газовые конфорки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году более 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь - июль 2025 года проверили на соответствие требованиям безопасности свыше 900 тысяч газовых плит, что составляет более половины от общего числа", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что незначительные неполадки газовики устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
Работники МУП Мосгаз города Москвы. - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
На востоке Москвы обновили газопроводы низкого давления
Вчера, 07:38
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
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