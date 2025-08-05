https://ria.ru/20250805/moskva-2033421337.html
В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина более 200 пачек масла
В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина более 200 пачек масла - РИА Новости, 05.08.2025
В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина более 200 пачек масла
Полиция задержала мужчину, похитившего из московского продуктового магазина более 200 пачек масла на сумму около 36 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:12:00+03:00
2025-08-05T11:12:00+03:00
2025-08-05T11:12:00+03:00
происшествия
россия
владимир васенин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572533132_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_d7d3d659f13f5ded85d40d379314b4e5.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, похитившего из московского продуктового магазина более 200 пачек масла на сумму около 36 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин. По его данным, в полицию обратился работник продуктового магазина, расположенного на Зеленоградской улице, и сообщил, что неизвестный похитил из торгового зала более 200 пачек сливочного масла на общую сумму более 36 тысяч рублей. "В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции на Путейской улице задержали подозреваемого - 30-летнего приезжего из другого региона страны. Свой мотив он объяснить не смог, местонахождение похищенного устанавливается", - сказал Васенин. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250424/peterburg-2013265986.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572533132_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8e200430449aabef332385e32318e3b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимир васенин, москва
Происшествия, Россия, Владимир Васенин, Москва
В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина более 200 пачек масла
В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина масло на 36 тысяч рублей