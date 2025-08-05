https://ria.ru/20250805/moskva-2033421337.html

В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина более 200 пачек масла

В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина более 200 пачек масла - РИА Новости, 05.08.2025

В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина более 200 пачек масла

Полиция задержала мужчину, похитившего из московского продуктового магазина более 200 пачек масла на сумму около 36 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:12:00+03:00

2025-08-05T11:12:00+03:00

2025-08-05T11:12:00+03:00

происшествия

россия

владимир васенин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572533132_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_d7d3d659f13f5ded85d40d379314b4e5.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, похитившего из московского продуктового магазина более 200 пачек масла на сумму около 36 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин. По его данным, в полицию обратился работник продуктового магазина, расположенного на Зеленоградской улице, и сообщил, что неизвестный похитил из торгового зала более 200 пачек сливочного масла на общую сумму более 36 тысяч рублей. "В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции на Путейской улице задержали подозреваемого - 30-летнего приезжего из другого региона страны. Свой мотив он объяснить не смог, местонахождение похищенного устанавливается", - сказал Васенин. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250424/peterburg-2013265986.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владимир васенин, москва