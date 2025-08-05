https://ria.ru/20250805/moskva-2033388499.html

На востоке Москвы обновили газопроводы низкого давления

На востоке Москвы обновили газопроводы низкого давления - РИА Новости, 05.08.2025

На востоке Москвы обновили газопроводы низкого давления

Более двух километров газопроводов низкого давления обновили на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:38:00+03:00

2025-08-05T07:38:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более двух километров газопроводов низкого давления обновили на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В районе Сокольники специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию участка газопроводов низкого давления. На улицах Егерской, Стромынке, Охотничьей и Большой Остроумовской устаревшие стальные газопроводы были заменены на современные, изготовленные из полиэтилена. Общая протяженность обновленного участка составила более 2,3 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках работ специалисты АО "Мосгаз" использовали три метода прокладки газопроводов: открытую прокладку, бурошнековое бурение и горизонтально направленное бурение (ГНБ), технологии выбирали с учетом особенностей застройки и геологических условий на разных отрезках трассы. Подчеркивается, что обновленные сети, рассчитанные на срок службы более 40 лет, осуществляют подачу газа коммунально-бытовым предприятиям и обеспечивают газоснабжение жилого сектора части района Сокольники, которая ограничена улицами Егерской, Стромынкой, 1-4-м Полевыми переулками. Кроме того, дополнительно на фасадах зданий установлены шаровые краны отечественного производства, предназначенные для надежного отключения подачи газа на вводах в здания и отвечающие современным требованиям безопасности, компактные фасадные устройства имеют антивандальную защиту и выполнены из материалов, устойчивых к коррозии.

https://realty.ria.ru/20250804/moskva-2033277330.html

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