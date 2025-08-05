https://ria.ru/20250805/moshenniki-2033376103.html
В МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника
В МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника - РИА Новости, 05.08.2025
В МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника
Гражданам стоит быть бдительными, если знакомые в переписке в мессенджерах вместо привычного "ты" начали вдруг обращаться на "вы" - вероятно, их аккаунт... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Гражданам стоит быть бдительными, если знакомые в переписке в мессенджерах вместо привычного "ты" начали вдруг обращаться на "вы" - вероятно, их аккаунт взломали, а переписку ведет мошенник, говорится в материалах полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Полиция рекомендует обращать внимание на непривычное поведение собеседников в чатах в Telegram, WhatsApp и других приложениях. Если коллега или знакомый неожиданно начинает обращаться на "вы" вместо принятого между вами "ты", то это повод насторожиться, так как при взломе аккаунтов мошенники могут вести переписку со своей потенциальной жертвой именно в таком стиле, отмечается в материалах МВД. Также сообщается, что мошенники могут использовать имя и отчество собеседника в ходе переписки. Для защиты своих аккаунтов полицейские советуют включать двухфакторную аутентификацию: в Telegram - в настройках конфиденциальности, в WhatsApp - в разделе аккаунта под названием "Ключи доступа". Также МВД рекомендует использовать дополнительный пароль для входа в приложение.
https://ria.ru/20250802/mvd-2033000888.html
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В МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника
МВД: в переписке с другом вычислить мошенника можно по непривычному поведению