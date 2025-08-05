https://ria.ru/20250805/moshenniki-2033376103.html

В МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника

В МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника - РИА Новости, 05.08.2025

В МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника

Гражданам стоит быть бдительными, если знакомые в переписке в мессенджерах вместо привычного "ты" начали вдруг обращаться на "вы" - вероятно, их аккаунт... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:40:00+03:00

2025-08-05T02:40:00+03:00

2025-08-05T02:40:00+03:00

технологии

telegram

whatsapp inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Гражданам стоит быть бдительными, если знакомые в переписке в мессенджерах вместо привычного "ты" начали вдруг обращаться на "вы" - вероятно, их аккаунт взломали, а переписку ведет мошенник, говорится в материалах полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Полиция рекомендует обращать внимание на непривычное поведение собеседников в чатах в Telegram, WhatsApp и других приложениях. Если коллега или знакомый неожиданно начинает обращаться на "вы" вместо принятого между вами "ты", то это повод насторожиться, так как при взломе аккаунтов мошенники могут вести переписку со своей потенциальной жертвой именно в таком стиле, отмечается в материалах МВД. Также сообщается, что мошенники могут использовать имя и отчество собеседника в ходе переписки. Для защиты своих аккаунтов полицейские советуют включать двухфакторную аутентификацию: в Telegram - в настройках конфиденциальности, в WhatsApp - в разделе аккаунта под названием "Ключи доступа". Также МВД рекомендует использовать дополнительный пароль для входа в приложение.

https://ria.ru/20250802/mvd-2033000888.html

https://ria.ru/20250802/moshennichestvo-2032938623.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, whatsapp inc.