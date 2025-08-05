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Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя к Apple - РИА Новости, 05.08.2025
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04:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/mosgorsud-2033380216.html
Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя к Apple
Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя к Apple - РИА Новости, 05.08.2025
Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя к Apple
Мосгорсуд возобновил процесс по иску российского изобретателя Арташеса Икономова, который требует с российской дочки компании Apple 294 миллиарда рублей... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T04:22:00+03:00
2025-08-05T04:22:00+03:00
россия
apple
московский городской суд
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд возобновил процесс по иску российского изобретателя Арташеса Икономова, который требует с российской дочки компании Apple 294 миллиарда рублей компенсации за нарушение права на его патент, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд вынес определение о возобновлении апелляционного производства. Судебное заседание назначено на 17 сентября", - сказано в материалах дела. Спор изобретателя с Apple длится уже много лет - в 2013 году он получил патент на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью". Модель представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в случае экстренного случая отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению точных координат телефона. Причем отправка сообщения в службу спасения доступна даже в тех случаях, когда связь с другими пользователями невозможна, - не работает сим-карта или нет положительного баланса. Позднее в России стали продаваться iPhone с функцией "экстренный вызов-SOS", которые, по мнению Икономова, нарушают его исключительные права. Пока все суды вставали на сторону корпорации - суд отклонил его иск о запрете продажи iPhone в России, а позднее Суд по интеллектуальным правам вообще аннулировал его патент. Тогда он обратился с новым иском - о взыскании компенсации 294 миллиарда рублей за нарушение его прав на патент. Суд отклонил этот иск, но на стадии апелляции Мосгорсуд назначил по делу повторную оценочную экспертизу, чтобы выяснить, используется ли в iPhone признаки изобретенной им полезной модели. Экспертизы была назначена в 2023 году и предполагалось, что ее проведение займет два месяца. Однако это заняло значительно больше времени.
https://ria.ru/20250602/sud-2020538121.html
https://ria.ru/20250411/iphone-2010621909.html
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россия, apple, московский городской суд
Россия, Apple, Московский городской суд
Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя к Apple

Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя Арташеса Икономова к Apple

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд возобновил процесс по иску российского изобретателя Арташеса Икономова, который требует с российской дочки компании Apple 294 миллиарда рублей компенсации за нарушение права на его патент, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд вынес определение о возобновлении апелляционного производства. Судебное заседание назначено на 17 сентября", - сказано в материалах дела.
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Спор изобретателя с Apple длится уже много лет - в 2013 году он получил патент на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью". Модель представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в случае экстренного случая отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению точных координат телефона. Причем отправка сообщения в службу спасения доступна даже в тех случаях, когда связь с другими пользователями невозможна, - не работает сим-карта или нет положительного баланса.
Позднее в России стали продаваться iPhone с функцией "экстренный вызов-SOS", которые, по мнению Икономова, нарушают его исключительные права.
Пока все суды вставали на сторону корпорации - суд отклонил его иск о запрете продажи iPhone в России, а позднее Суд по интеллектуальным правам вообще аннулировал его патент. Тогда он обратился с новым иском - о взыскании компенсации 294 миллиарда рублей за нарушение его прав на патент. Суд отклонил этот иск, но на стадии апелляции Мосгорсуд назначил по делу повторную оценочную экспертизу, чтобы выяснить, используется ли в iPhone признаки изобретенной им полезной модели. Экспертизы была назначена в 2023 году и предполагалось, что ее проведение займет два месяца. Однако это заняло значительно больше времени.
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