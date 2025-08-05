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Умерла американская певица Джейн Морган
Умерла американская певица Джейн Морган - РИА Новости, 05.08.2025
Умерла американская певица Джейн Морган
Эстрадная певица и любимица президентов США Джейн Морган ушла из жизни в возрасте 101 года, сообщает журнал Deadline со ссылкой на семью артистки. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:33:00+03:00
2025-08-05T16:33:00+03:00
2025-08-05T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Эстрадная певица и любимица президентов США Джейн Морган ушла из жизни в возрасте 101 года, сообщает журнал Deadline со ссылкой на семью артистки. "Джейн Морган Вайнтрауб (фамилия мужа - ред.), певица, артистка ночных клубов, бродвейская актриса и вездесущая телеведущая 1950-х и 60-х годов, скончалась в понедельник по естественным причинам в городе Нейплс, штат Флорида. Ей был 101 год", - говорится в статье. По словам родных, артистка скончалась во сне 4 августа. Издание New York Post подчеркивает, что Морган отметилась исполнением песен для многих американских президентов - Джона Кеннеди, Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера и Джорджа Буша-старшего, а также для французского генерала и главы государства Шарля де Голля. Урожденная Флоренс Кэтрин Курье, будущая артистка росла в семье двух профессиональных музыкантов. За свою карьеру Морган записала 32 музыкальных альбома и снялась в более чем десятке телешоу жанра варьете. В 2011 году артистка получила свою звезду на "Аллее славы" в Голливуде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, голливуд, джон кеннеди (политик), ричард никсон, джеральд форд, джейн морган
Культура, В мире, США, Флорида, Голливуд, Джон Кеннеди (политик), Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джейн Морган
Умерла американская певица Джейн Морган
Deadline: умерла любимица президентов США певица Джейн Морган, ей был 101 год