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Умерла американская певица Джейн Морган

Умерла американская певица Джейн Морган - РИА Новости, 05.08.2025

Умерла американская певица Джейн Морган

Эстрадная певица и любимица президентов США Джейн Морган ушла из жизни в возрасте 101 года, сообщает журнал Deadline со ссылкой на семью артистки. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Эстрадная певица и любимица президентов США Джейн Морган ушла из жизни в возрасте 101 года, сообщает журнал Deadline со ссылкой на семью артистки. "Джейн Морган Вайнтрауб (фамилия мужа - ред.), певица, артистка ночных клубов, бродвейская актриса и вездесущая телеведущая 1950-х и 60-х годов, скончалась в понедельник по естественным причинам в городе Нейплс, штат Флорида. Ей был 101 год", - говорится в статье. По словам родных, артистка скончалась во сне 4 августа. Издание New York Post подчеркивает, что Морган отметилась исполнением песен для многих американских президентов - Джона Кеннеди, Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера и Джорджа Буша-старшего, а также для французского генерала и главы государства Шарля де Голля. Урожденная Флоренс Кэтрин Курье, будущая артистка росла в семье двух профессиональных музыкантов. За свою карьеру Морган записала 32 музыкальных альбома и снялась в более чем десятке телешоу жанра варьете. В 2011 году артистка получила свою звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, голливуд, джон кеннеди (политик), ричард никсон, джеральд форд, джейн морган