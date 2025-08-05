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Младший сын Гуцул имеет проблемы со здоровьем, его оставили без матери - РИА Новости, 05.08.2025
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23:06 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/moldaviya-2033581887.html
Младший сын Гуцул имеет проблемы со здоровьем, его оставили без матери
Младший сын Гуцул имеет проблемы со здоровьем, его оставили без матери - РИА Новости, 05.08.2025
Младший сын Гуцул имеет проблемы со здоровьем, его оставили без матери
Младший сын главы Гагаузии Евгении Гуцул имеет проблемы со здоровьем, после вынесения ей приговора он фактически остался без матери, заявила депутат молдавского РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:06:00+03:00
2025-08-05T23:06:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
марина таубер
евросоюз
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Младший сын главы Гагаузии Евгении Гуцул имеет проблемы со здоровьем, после вынесения ей приговора он фактически остался без матери, заявила депутат молдавского парламента от блока "Победа" Марина Таубер. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Оставили двух несовершеннолетних детей без мамы. Младшенький сын Евгении имеет некоторые проблемы со здоровьем. И это не то что бесчеловечно, это - незаконно. Ее не имели права арестовать", - сказала Таубер в эфире "Центрального Канала". Она заявила о намерении добиваться освобождения Гуцул и проведения расследования вмешательства в молдавскую юстицию граждан других стран, прежде всего ЕС. "Приговор Евгении Гуцул, башкану Гагаузии, был вынесен лидерами европейских стран. Как депутат парламента, хочу заявить, что это прямое вмешательство во внутренние дела независимого и суверенного государства", - подчеркнула молдавский депутат. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033549732.html
https://ria.ru/20250805/moldavija-2033570298.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, марина таубер, евросоюз, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Евросоюз, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Младший сын Гуцул имеет проблемы со здоровьем, его оставили без матери

Таубер: младший сын Гуцул имеет проблемы со здоровьем, его оставили без матери

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Младший сын главы Гагаузии Евгении Гуцул имеет проблемы со здоровьем, после вынесения ей приговора он фактически остался без матери, заявила депутат молдавского парламента от блока "Победа" Марина Таубер.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
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"Оставили двух несовершеннолетних детей без мамы. Младшенький сын Евгении имеет некоторые проблемы со здоровьем. И это не то что бесчеловечно, это - незаконно. Ее не имели права арестовать", - сказала Таубер в эфире "Центрального Канала".
Она заявила о намерении добиваться освобождения Гуцул и проведения расследования вмешательства в молдавскую юстицию граждан других стран, прежде всего ЕС.
"Приговор Евгении Гуцул, башкану Гагаузии, был вынесен лидерами европейских стран. Как депутат парламента, хочу заявить, что это прямое вмешательство во внутренние дела независимого и суверенного государства", - подчеркнула молдавский депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Вчера, 21:06
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМарина ТауберЕвросоюзSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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