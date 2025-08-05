https://ria.ru/20250805/moldaviya-2033489970.html

Гуцул заявила, что не сломлена и будет бороться

Гуцул заявила, что не сломлена и будет бороться - РИА Новости, 05.08.2025

Гуцул заявила, что не сломлена и будет бороться

Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила жителям автономии, что не сломлена и будет бороться, призвав не опускать руки. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:24:00+03:00

2025-08-05T15:24:00+03:00

2025-08-05T18:29:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941618684_0:229:1365:997_1920x0_80_0_0_fabded86fdb32f2203dc3263c867b195.jpg

КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила жителям автономии, что не сломлена и будет бороться, призвав не опускать руки. Слова руководителя региона передал депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску после посещения Гуцул в СИЗО. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе, куда она была этапирована, на встречу с Гуцул отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова. "Огромное спасибо всему гагаузскому народу за поддержку. Передайте, пожалуйста, на местах: и в Вулканешнах, и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - по всей Гагаузии, она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии", - сказал Фотеску после посещения Гуцул. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/matvienko-2033476819.html

https://ria.ru/20250805/prigovor-2033451794.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии