Гуцул заявила, что не сломлена и будет бороться
Гуцул призвала жителей региона не опускать руки
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила жителям автономии, что не сломлена и будет бороться, призвав не опускать руки.
Слова руководителя региона передал депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску после посещения Гуцул в СИЗО.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе, куда она была этапирована, на встречу с Гуцул отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова.
"Огромное спасибо всему гагаузскому народу за поддержку. Передайте, пожалуйста, на местах: и в Вулканешнах, и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - по всей Гагаузии, она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии", - сказал Фотеску после посещения Гуцул.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул
Вчера, 12:59