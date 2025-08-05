Молдавский депутат заявил, что суд был не над Гуцул, а над народом
Депутат Боля: суд в Кишиневе был не над Гуцул, а над народом Молдавии
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил РИА Новости, что суд в Кишиневе был не над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, а над народом Молдавии, а также над традиционными ценностями, которыми дорожат жители страны.
Районный суд Кишинева приговорил во вторник Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
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"Сегодня судили не Евгению Гуцул и даже не башкана (главу - ред.) Гагаузии, а народ Республики Молдова. Людей, которые и на референдуме в прошлом году, и на президентских выборах четко и ясно высказались и показали свое мнение по отношению к нынешней власти. Сегодня происходило это судилище, в том числе и над нашими традиционными ценностям, нашей традиционной семьей. Евгения Гуцул является символом этих ценностей. И таким образом, власть еще раз показывает ее отношение касаемо этих сфер", - сказал Боля.
По его словам, правящий режим Молдавии находится в агонии. "Представители власти таким образом пытаются показать, что Евгения Гуцул является преступником номер один в нашей стране, хотя рядовые граждане четко и ясно понимают, что Евгения - не преступник. Настоящими преступниками являются те, кто на сегодняшний день находятся у руля страны, те, кто на сегодняшний день отдает эти беззаконные приказы", - отметил депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.