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В Раде назвали силовую мобилизацию террором и унижением народа - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/mobilizatsiya-2033565198.html
В Раде назвали силовую мобилизацию террором и унижением народа
В Раде назвали силовую мобилизацию террором и унижением народа - РИА Новости, 05.08.2025
В Раде назвали силовую мобилизацию террором и унижением народа
Силовая мобилизация, проводимая на Украине, - это террор и унижение народа, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:10:00+03:00
2025-08-05T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артем дмитрук
владимир зеленский
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Силовая мобилизация, проводимая на Украине, - это террор и унижение народа, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. &quot;В Белой Церкви сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) скрутили мужчину и силой затолкали в автомобиль. На глазах у жены. На глазах у ребенка… Как жить с этим дальше? Как объяснить это ребенку? Как после этого называть себя украинцем, если твой народ превращен в скот, которого можно хватать прямо на улице? Это террор и унижение целого народа&quot;, - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.По его словам, Владимир Зеленский выстроил режим, при котором право ничего не значит. "Значение имеет только одно - план по мясу и миллиарды, которые идут через ТЦК как через банкоматы смерти. Их не остановит закон. Их может остановить только народ", - добавил Дмитрук. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, представители военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250805/cherkassy-2033417036.html
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в мире, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде назвали силовую мобилизацию террором и унижением народа

Депутат Рады Дмитрук назвал силовую мобилизацию террором и унижением украинцев

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Силовая мобилизация, проводимая на Украине, - это террор и унижение народа, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«

"В Белой Церкви сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) скрутили мужчину и силой затолкали в автомобиль. На глазах у жены. На глазах у ребенка… Как жить с этим дальше? Как объяснить это ребенку? Как после этого называть себя украинцем, если твой народ превращен в скот, которого можно хватать прямо на улице? Это террор и унижение целого народа", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

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По его словам, Владимир Зеленский выстроил режим, при котором право ничего не значит.
«
"Значение имеет только одно - план по мясу и миллиарды, которые идут через ТЦК как через банкоматы смерти. Их не остановит закон. Их может остановить только народ", - добавил Дмитрук.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, представители военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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