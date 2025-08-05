https://ria.ru/20250805/mobilizatsiya-2033565198.html

В Раде назвали силовую мобилизацию террором и унижением народа

В Раде назвали силовую мобилизацию террором и унижением народа - РИА Новости, 05.08.2025

В Раде назвали силовую мобилизацию террором и унижением народа

Силовая мобилизация, проводимая на Украине, - это террор и унижение народа, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:10:00+03:00

2025-08-05T20:10:00+03:00

2025-08-05T20:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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артем дмитрук

владимир зеленский

дмитрий лубинец

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Силовая мобилизация, проводимая на Украине, - это террор и унижение народа, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "В Белой Церкви сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) скрутили мужчину и силой затолкали в автомобиль. На глазах у жены. На глазах у ребенка… Как жить с этим дальше? Как объяснить это ребенку? Как после этого называть себя украинцем, если твой народ превращен в скот, которого можно хватать прямо на улице? Это террор и унижение целого народа", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.По его словам, Владимир Зеленский выстроил режим, при котором право ничего не значит. "Значение имеет только одно - план по мясу и миллиарды, которые идут через ТЦК как через банкоматы смерти. Их не остановит закон. Их может остановить только народ", - добавил Дмитрук. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, представители военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250805/cherkassy-2033417036.html

https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины