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Командиром МКС стал Сергей Рыжиков - РИА Новости, 05.08.2025
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Наука
 
21:13 05.08.2025 (обновлено: 21:14 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/mks-2033570991.html
Командиром МКС стал Сергей Рыжиков
Командиром МКС стал Сергей Рыжиков - РИА Новости, 05.08.2025
Командиром МКС стал Сергей Рыжиков
Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции, сообщил во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:13:00+03:00
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наука
королев
хьюстон
земля
такуя ониши
роскосмос
центр управления полетами
наса
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции, сообщил во вторник "Роскосмос". &quot;Сегодня космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши&quot;, - говорится в сообщении.В госкорпорации рассказали, что командир отвечает за выполнение программы полета, управляет экипажем на российском и на американском сегментах, информирует Центры управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции. Во время церемонии передачи командования Ониши вручил Рыжикову символический "ключ от станции", кроме того, экипаж ударил в рынду. Рыжиков, который вместе с другим российским космонавтом Алексеем Зубрицким и астронавтом НАСА Джонатаном Кимом работает на станции с апреля 2025 года, совершает уже третий космический полет в своей карьере. Космонавт "Роскосмоса" пробудет командиром МКС до своего возвращения на Землю в декабре. Ониши скоро вернется на американском Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым и американскими астронавтами Энн Макклейн и Николь Айерс.
https://ria.ru/20250805/pivo-2033516471.html
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королев, хьюстон, земля, такуя ониши, роскосмос, центр управления полетами, наса
Наука, Королев, Хьюстон, Земля, Такуя Ониши, Роскосмос, Центр управления полетами, НАСА
Командиром МКС стал Сергей Рыжиков

Космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта Такуя Ониши

© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL
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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции, сообщил во вторник "Роскосмос".
«

"Сегодня космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши", - говорится в сообщении.

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В госкорпорации рассказали, что командир отвечает за выполнение программы полета, управляет экипажем на российском и на американском сегментах, информирует Центры управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции.
Во время церемонии передачи командования Ониши вручил Рыжикову символический "ключ от станции", кроме того, экипаж ударил в рынду.
Рыжиков, который вместе с другим российским космонавтом Алексеем Зубрицким и астронавтом НАСА Джонатаном Кимом работает на станции с апреля 2025 года, совершает уже третий космический полет в своей карьере.
Космонавт "Роскосмоса" пробудет командиром МКС до своего возвращения на Землю в декабре.
Ониши скоро вернется на американском Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым и американскими астронавтами Энн Макклейн и Николь Айерс.
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НаукаКоролевХьюстонЗемляТакуя ОнишиРоскосмосЦентр управления полетамиНАСА
 
 
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