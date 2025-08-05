Командиром МКС стал Сергей Рыжиков
Космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта Такуя Ониши
© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции, сообщил во вторник "Роскосмос".
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"Сегодня космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши", - говорится в сообщении.
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В госкорпорации рассказали, что командир отвечает за выполнение программы полета, управляет экипажем на российском и на американском сегментах, информирует Центры управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции.
Во время церемонии передачи командования Ониши вручил Рыжикову символический "ключ от станции", кроме того, экипаж ударил в рынду.
Рыжиков, который вместе с другим российским космонавтом Алексеем Зубрицким и астронавтом НАСА Джонатаном Кимом работает на станции с апреля 2025 года, совершает уже третий космический полет в своей карьере.
Космонавт "Роскосмоса" пробудет командиром МКС до своего возвращения на Землю в декабре.
Ониши скоро вернется на американском Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым и американскими астронавтами Энн Макклейн и Николь Айерс.