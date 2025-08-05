https://ria.ru/20250805/mks-2033570991.html

Командиром МКС стал Сергей Рыжиков

Командиром МКС стал Сергей Рыжиков - РИА Новости, 05.08.2025

Командиром МКС стал Сергей Рыжиков

Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции, сообщил во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:13:00+03:00

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наука

королев

хьюстон

земля

такуя ониши

роскосмос

центр управления полетами

наса

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции, сообщил во вторник "Роскосмос". "Сегодня космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши", - говорится в сообщении.В госкорпорации рассказали, что командир отвечает за выполнение программы полета, управляет экипажем на российском и на американском сегментах, информирует Центры управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции. Во время церемонии передачи командования Ониши вручил Рыжикову символический "ключ от станции", кроме того, экипаж ударил в рынду. Рыжиков, который вместе с другим российским космонавтом Алексеем Зубрицким и астронавтом НАСА Джонатаном Кимом работает на станции с апреля 2025 года, совершает уже третий космический полет в своей карьере. Космонавт "Роскосмоса" пробудет командиром МКС до своего возвращения на Землю в декабре. Ониши скоро вернется на американском Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым и американскими астронавтами Энн Макклейн и Николь Айерс.

https://ria.ru/20250805/pivo-2033516471.html

https://ria.ru/20250804/nasa-2033316308.html

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хьюстон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

королев, хьюстон, земля, такуя ониши, роскосмос, центр управления полетами, наса