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СССР самостоятельно делал комплектующие для самолетов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.08.2025
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11:50 05.08.2025 (обновлено: 11:51 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/mishustin-2033431017.html
СССР самостоятельно делал комплектующие для самолетов, заявил Мишустин
СССР самостоятельно делал комплектующие для самолетов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.08.2025
СССР самостоятельно делал комплектующие для самолетов, заявил Мишустин
Глава правительства России Михаил Мишустин, обсуждая с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым создание российских самолетов, напомнил о Советском Союзе,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:50:00+03:00
2025-08-05T11:51:00+03:00
экономика
россия
ссср
сергей чемезов
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин, обсуждая с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым создание российских самолетов, напомнил о Советском Союзе, самостоятельно производившем комплектующие для своих воздушных судов. Премьер во вторник провел встречу с Чемезовым. Говоря о производстве гражданских самолетов, глава госкорпорации отметил, что в мире нет ни одной страны, которая бы полностью сама производила комплектующие для своих самолетов. Он уточнил, что у Boeing и Airbus есть примерно 9 крупных компаний по всему миру, которые поставляют для их самолетов свои комплектующие. "Мы же вынуждены делать все самостоятельно, сами", - подчеркнул Чемезов, говоря о производстве комплектующих для российских самолетов. "Когда-то такая страна была - Советский Союз", - отреагировал Мишустин. Чемезов согласился, что в СССР так и было. "Точно. В Советском Союзе именно было так. Вынуждены, в общем-то, вернуться к такой же практике", - отметил глава "Ростеха".
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экономика, россия, ссср, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, airbus
Экономика, Россия, СССР, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех, Airbus
СССР самостоятельно делал комплектующие для самолетов, заявил Мишустин

Мишустин: СССР производил комплектующие для воздушных судов самостоятельно

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин, обсуждая с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым создание российских самолетов, напомнил о Советском Союзе, самостоятельно производившем комплектующие для своих воздушных судов.
Премьер во вторник провел встречу с Чемезовым. Говоря о производстве гражданских самолетов, глава госкорпорации отметил, что в мире нет ни одной страны, которая бы полностью сама производила комплектующие для своих самолетов. Он уточнил, что у Boeing и Airbus есть примерно 9 крупных компаний по всему миру, которые поставляют для их самолетов свои комплектующие.
"Мы же вынуждены делать все самостоятельно, сами", - подчеркнул Чемезов, говоря о производстве комплектующих для российских самолетов.
"Когда-то такая страна была - Советский Союз", - отреагировал Мишустин.
Чемезов согласился, что в СССР так и было. "Точно. В Советском Союзе именно было так. Вынуждены, в общем-то, вернуться к такой же практике", - отметил глава "Ростеха".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 5 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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ЭкономикаРоссияСССРСергей ЧемезовМихаил МишустинРостехAirbus
 
 
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