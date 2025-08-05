https://ria.ru/20250805/mishustin-2033431017.html

СССР самостоятельно делал комплектующие для самолетов, заявил Мишустин

СССР самостоятельно делал комплектующие для самолетов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.08.2025

СССР самостоятельно делал комплектующие для самолетов, заявил Мишустин

Глава правительства России Михаил Мишустин, обсуждая с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым создание российских самолетов, напомнил о Советском Союзе,... РИА Новости, 05.08.2025

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экономика

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ссср

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михаил мишустин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин, обсуждая с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым создание российских самолетов, напомнил о Советском Союзе, самостоятельно производившем комплектующие для своих воздушных судов. Премьер во вторник провел встречу с Чемезовым. Говоря о производстве гражданских самолетов, глава госкорпорации отметил, что в мире нет ни одной страны, которая бы полностью сама производила комплектующие для своих самолетов. Он уточнил, что у Boeing и Airbus есть примерно 9 крупных компаний по всему миру, которые поставляют для их самолетов свои комплектующие. "Мы же вынуждены делать все самостоятельно, сами", - подчеркнул Чемезов, говоря о производстве комплектующих для российских самолетов. "Когда-то такая страна была - Советский Союз", - отреагировал Мишустин. Чемезов согласился, что в СССР так и было. "Точно. В Советском Союзе именно было так. Вынуждены, в общем-то, вернуться к такой же практике", - отметил глава "Ростеха".

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экономика, россия, ссср, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, airbus