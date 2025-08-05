https://ria.ru/20250805/mishustin-2033412708.html
Мишустин отметил роль "Ростеха" в достижении промышленного суверенитета
Мишустин отметил роль "Ростеха" в достижении промышленного суверенитета - РИА Новости, 05.08.2025
Мишустин отметил роль "Ростеха" в достижении промышленного суверенитета
Государственная корпорация "Ростех" играет важнейшую роль в достижении технологического и промышленного суверенитета России, активно участвует в решении задач... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:47:00+03:00
2025-08-05T10:47:00+03:00
2025-08-05T11:23:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
сергей чемезов
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Государственная корпорация "Ростех" играет важнейшую роль в достижении технологического и промышленного суверенитета России, активно участвует в решении задач национального масштаба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым во вторник. В ходе встречи Мишустин предложил Чемезову обсудить итоги первого полугодия и задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией. "Уважаемый Сергей Викторович, вы возглавляете "Ростех" – одну из ключевых государственных корпораций, которая играет важнейшую роль в технологическом суверенитете, промышленном и активно участвует в решении задач национального масштаба. Причем это касается довольно широкого спектра продукции – от медицинских изделий до космических технологий", - сказал Мишустин. Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о роли "Ростеха" в том числе в обеспечении обороноспособности России.
https://ria.ru/20250805/rosteh-2033410568.html
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экономика, россия, михаил мишустин, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
Мишустин отметил роль "Ростеха" в достижении промышленного суверенитета
Мишустин: "Ростех" участвует в решении задач национального масштаба