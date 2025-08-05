https://ria.ru/20250805/mirotvorets-2033583892.html

"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости

"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости - РИА Новости, 05.08.2025

"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости

Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных анкету четырехлетнего гражданина России, ранее обвиненного Киевом в "сознательном нарушении границы", а РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:28:00+03:00

2025-08-05T23:28:00+03:00

2025-08-05T23:31:00+03:00

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

фаина савенкова

дунья миятович

владимир путин

обсе

сайт "миротворец"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных анкету четырехлетнего гражданина России, ранее обвиненного Киевом в "сознательном нарушении границы", а также сведения еще о 13 несовершеннолетних, выяснило РИА Новости. Ранее во вторник РИА Новости сообщало, что Киев внес в базу "Миротворца" ребенка 2020 года рождения за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке были указаны его полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Также были размещены сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, предположительно, следовал. Всего в открытом доступе 5 августа появились персональные данные 14 российских детей в возрасте от четырех до 15 лет. В карточках были указаны их полные имена, даты рождения, предполагаемые маршруты передвижения из Ростовской области в ЛНР и ДНР, документы и номера автомобилей. Все дети обвинялись в "покушении на суверенитет Украины" из-за посещения территорий России, которые Киев считает своими. Личные данные несовершеннолетних не впервые публикуются на "Миротворце". Накануне в базу были добавлены данные двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в список включили юную журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которой на тот момент было 12 лет. Сайт "Миротворец" известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет "изменниками". В 2016 году он опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов, включая иностранных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала действия ресурса "тревожным шагом". Деятельность "Миротворца" неоднократно критиковал МИД России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250327/temnova-2007823386.html

https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, фаина савенкова, дунья миятович, владимир путин, обсе, сайт "миротворец"