"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости
"Миротворец" удалил анкету 4-летнего гражданина РФ после публикации РИА Новости
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных анкету четырехлетнего гражданина России, ранее обвиненного Киевом в "сознательном нарушении границы", а также сведения еще о 13 несовершеннолетних, выяснило РИА Новости.
Ранее во вторник РИА Новости сообщало, что Киев внес в базу "Миротворца" ребенка 2020 года рождения за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке были указаны его полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Также были размещены сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, предположительно, следовал.
Всего в открытом доступе 5 августа появились персональные данные 14 российских детей в возрасте от четырех до 15 лет. В карточках были указаны их полные имена, даты рождения, предполагаемые маршруты передвижения из Ростовской области в ЛНР и ДНР, документы и номера автомобилей. Все дети обвинялись в "покушении на суверенитет Украины" из-за посещения территорий России, которые Киев считает своими.
Личные данные несовершеннолетних не впервые публикуются на "Миротворце". Накануне в базу были добавлены данные двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в список включили юную журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которой на тот момент было 12 лет.
Сайт "Миротворец" известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет "изменниками". В 2016 году он опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов, включая иностранных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала действия ресурса "тревожным шагом". Деятельность "Миротворца" неоднократно критиковал МИД России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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