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"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости - РИА Новости, 05.08.2025
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23:28 05.08.2025 (обновлено: 23:31 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/mirotvorets-2033583892.html
"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости
"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости - РИА Новости, 05.08.2025
"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости
Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных анкету четырехлетнего гражданина России, ранее обвиненного Киевом в "сознательном нарушении границы", а РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:28:00+03:00
2025-08-05T23:31:00+03:00
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
фаина савенкова
дунья миятович
владимир путин
обсе
сайт "миротворец"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных анкету четырехлетнего гражданина России, ранее обвиненного Киевом в "сознательном нарушении границы", а также сведения еще о 13 несовершеннолетних, выяснило РИА Новости. Ранее во вторник РИА Новости сообщало, что Киев внес в базу "Миротворца" ребенка 2020 года рождения за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке были указаны его полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Также были размещены сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, предположительно, следовал. Всего в открытом доступе 5 августа появились персональные данные 14 российских детей в возрасте от четырех до 15 лет. В карточках были указаны их полные имена, даты рождения, предполагаемые маршруты передвижения из Ростовской области в ЛНР и ДНР, документы и номера автомобилей. Все дети обвинялись в "покушении на суверенитет Украины" из-за посещения территорий России, которые Киев считает своими. Личные данные несовершеннолетних не впервые публикуются на "Миротворце". Накануне в базу были добавлены данные двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в список включили юную журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которой на тот момент было 12 лет. Сайт "Миротворец" известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет "изменниками". В 2016 году он опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов, включая иностранных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала действия ресурса "тревожным шагом". Деятельность "Миротворца" неоднократно критиковал МИД России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250327/temnova-2007823386.html
https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, фаина савенкова, дунья миятович, владимир путин, обсе, сайт "миротворец"
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Фаина Савенкова, Дунья Миятович, Владимир Путин, ОБСЕ, Сайт "Миротворец"
"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости

"Миротворец" удалил анкету 4-летнего гражданина РФ после публикации РИА Новости

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных анкету четырехлетнего гражданина России, ранее обвиненного Киевом в "сознательном нарушении границы", а также сведения еще о 13 несовершеннолетних, выяснило РИА Новости.
Ранее во вторник РИА Новости сообщало, что Киев внес в базу "Миротворца" ребенка 2020 года рождения за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке были указаны его полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Также были размещены сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, предположительно, следовал.
Екатерина Темнова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Российская 14-летняя актриса попала в базу украинского "Миротворца "
27 марта, 23:44
Всего в открытом доступе 5 августа появились персональные данные 14 российских детей в возрасте от четырех до 15 лет. В карточках были указаны их полные имена, даты рождения, предполагаемые маршруты передвижения из Ростовской области в ЛНР и ДНР, документы и номера автомобилей. Все дети обвинялись в "покушении на суверенитет Украины" из-за посещения территорий России, которые Киев считает своими.
Личные данные несовершеннолетних не впервые публикуются на "Миротворце". Накануне в базу были добавлены данные двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в список включили юную журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которой на тот момент было 12 лет.
Сайт "Миротворец" известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет "изменниками". В 2016 году он опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов, включая иностранных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала действия ресурса "тревожным шагом". Деятельность "Миротворца" неоднократно критиковал МИД России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец"
10 ноября 2024, 10:33
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФаина СавенковаДунья МиятовичВладимир ПутинОБСЕСайт "Миротворец"
 
 
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